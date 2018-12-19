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19 декабря 2018, 17:06



Налоговая инспекция в связи с капитальным ремонтом здания будет принимать посетителей по другому адресу.

понедельник, среда - с 9.00 до 18.00; вторник, четверг - с 9.00 до 20.00; пятница - с 9.00 до 16.45; вторая и четвертая субботы каждого месяца - с 10.00 до 15.00.

Просмотров:211 В связи с ремонтом здания на Талнахской, 34, межрайонная инспекция ФНС № 25 по Красноярскому краю будет вести прием посетителей в административном здании на Талнахской, 20, в операционном зале. При этом график работы инспекции не изменится:понедельник, среда - с 9.00 до 18.00;вторник, четверг - с 9.00 до 20.00;пятница - с 9.00 до 16.45;вторая и четвертая субботы каждого месяца - с 10.00 до 15.00.