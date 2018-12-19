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19 декабря 2018, 17:31



В 2018 году в более чем 30 детских садах Большого Норильска выполнены различные ремонтные работы. Не стали исключением детские сады № 32 «Снегирек» и № 62 «Почемучка».

Масштабные ремонтные работы проводились в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Так, благодаря этой программе в детском саду № 32 «Снегирек» была полностью заменена система отопления, а в детском саду № 62 «Почемучка» отремонтированы бассейн и прачечная. Сумма контракта по полной замене системы отопления в «Снегирьке» составила 10 миллионов 700 тысяч рублей. Капитальные работы по системе ТВС не проводились в детском саду более 30 лет, то есть с момента ввода его в эксплуатацию в 1985 году. Подрядчик выполнил огромный объем работ по ремонту теплоцентра, замене старых труб ТВС на новые и установке современных радиаторов, которые закрываются съемными экранами. Открытые участки труб заизолированы специальным материалом, чтобы ребятишки случайно не обожглись. И все это в соответствие с требованиями СанПиНов. Теперь помещения радуют сотрудников и детвору теплом и комфортом. «Погода, которая сейчас на улице, дает нам отличную возможность протестировать работу новой системы отопления. Мы можем ощутить, что в помещениях тепло», – добавил Дмитрий Самородов. На время ремонтных работ, то есть с 1 июня, детский сад № 32 «Снегирек» был закрыт, а ребятишки распределены по трем другим норильским садикам. А 1 ноября обновленный детский сад открыл двери для 12 групп. Долгожданным стал ремонт бассейна и в детском саду № 62 «Почемучка». Его не ремонтировали с момента открытия детского сада, который был сдан в эксплуатацию 40 лет назад. Подрядчик выполнил работы по замене системы водоснабжения бассейна и заменил плитку, сделал гидроизоляцию чаши бассейна, отремонтировал душевые, вставил оконные блоки и выполнил полный ремонт в помещении прачечной. До конца года материалы, которые использовались при ремонте бассейна, будут подсыхать и набирать прочность, а 15 января 2019 года в отремонтированном бассейне состоится первый после ремонта заплыв "почемучек". Стоимость работ по контракту составила 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Просмотров:189 Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, считает, что в целом 2018 год оказался продуктивным, ремонтные работы были выполнены на многих объектах муниципальной собственности. Основной упор был сделан на детские дошкольные и образовательные учреждения. То, что планировалось, удалось реализовать. Был выполнен большой объем работ по замене оконных блоков, систем водоснабжения, отопления, по ремонту помещений групп, а также административных помещений. Помимо этого были отремонтированы фасады восьми муниципальных объектов.Масштабные ремонтные работы проводились в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Так, благодаря этой программе в детском саду № 32 «Снегирек» была полностью заменена система отопления, а в детском саду № 62 «Почемучка» отремонтированы бассейн и прачечная.Сумма контракта по полной замене системы отопления в «Снегирьке» составила 10 миллионов 700 тысяч рублей. Капитальные работы по системе ТВС не проводились в детском саду более 30 лет, то есть с момента ввода его в эксплуатацию в 1985 году. Подрядчик выполнил огромный объем работ по ремонту теплоцентра, замене старых труб ТВС на новые и установке современных радиаторов, которые закрываются съемными экранами. Открытые участки труб заизолированы специальным материалом, чтобы ребятишки случайно не обожглись. И все это в соответствие с требованиями СанПиНов. Теперь помещения радуют сотрудников и детвору теплом и комфортом.«Погода, которая сейчас на улице, дает нам отличную возможность протестировать работу новой системы отопления. Мы можем ощутить, что в помещениях тепло», – добавил Дмитрий Самородов.На время ремонтных работ, то есть с 1 июня, детский сад № 32 «Снегирек» был закрыт, а ребятишки распределены по трем другим норильским садикам. А 1 ноября обновленный детский сад открыл двери для 12 групп.Долгожданным стал ремонт бассейна и в детском саду № 62 «Почемучка». Его не ремонтировали с момента открытия детского сада, который был сдан в эксплуатацию 40 лет назад. Подрядчик выполнил работы по замене системы водоснабжения бассейна и заменил плитку, сделал гидроизоляцию чаши бассейна, отремонтировал душевые, вставил оконные блоки и выполнил полный ремонт в помещении прачечной. До конца года материалы, которые использовались при ремонте бассейна, будут подсыхать и набирать прочность, а 15 января 2019 года в отремонтированном бассейне состоится первый после ремонта заплыв "почемучек". Стоимость работ по контракту составила 3 миллиона 700 тысяч рублей.