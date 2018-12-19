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19 декабря 2018, 18:00



Житель Норильска получит новые окна ПВХ взамен некачественных, установленных одной из фирм города. Спор, правда, пришлось решать в суде.

Специалисты Роспотребнадзора разъяснили мужчине его права, предусмотренные законодательством РФ о защите прав потребителей, и рассказали о порядке оформления и направления претензии в адрес индивидуального предпринимателя, установившего некачественные окна. Кроме того, обратившемуся пояснили, что в случае отказа в удовлетворении его требований в добровольном порядке он может обратиться в суд, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Собственно, к этому варианту и пришлось прибегнуть норильчанину, поскольку в добровольном порядке исполнитель услуги отказался исправить брак в своей работе. В обращении с просьбой оказать помощь в защите нарушенных прав потребителя в судебных органах мужчина указал, что заключил договор с фирмой на покупку трех окон ПВХ и договор на их установку. Через две недели после установки окон обнаружились существенные недостатки как самих изделий (трещины по всем рамам, сколы на стеклопакетах, под логотипами изготовителя), так и дефекты в установке (подоконники стали отходить от рам более чем на 0,5 см). В Роспотребнадзоре заявителю помогли составить исковое заявление в суд. Определением Норильского городского суда между потребителем и ответчиком было утверждено мировое соглашение, по которому ответчик обязался произвести за свой счет демонтаж и вывоз некачественных окон, а также замер, изготовление, доставку и установку новых изделий из ПВХ.

Просмотров:210 Житель Норильска обратился на горячую линию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по вопросу возмещения убытков, причиненных вследствие монтажа некачественных окон ПВХ.Специалисты Роспотребнадзора разъяснили мужчине его права, предусмотренные законодательством РФ о защите прав потребителей, и рассказали о порядке оформления и направления претензии в адрес индивидуального предпринимателя, установившего некачественные окна. Кроме того, обратившемуся пояснили, что в случае отказа в удовлетворении его требований в добровольном порядке он может обратиться в суд, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Собственно, к этому варианту и пришлось прибегнуть норильчанину, поскольку в добровольном порядке исполнитель услуги отказался исправить брак в своей работе.В обращении с просьбой оказать помощь в защите нарушенных прав потребителя в судебных органах мужчина указал, что заключил договор с фирмой на покупку трех окон ПВХ и договор на их установку. Через две недели после установки окон обнаружились существенные недостатки как самих изделий (трещины по всем рамам, сколы на стеклопакетах, под логотипами изготовителя), так и дефекты в установке (подоконники стали отходить от рам более чем на 0,5 см).В Роспотребнадзоре заявителю помогли составить исковое заявление в суд. Определением Норильского городского суда между потребителем и ответчиком было утверждено мировое соглашение, по которому ответчик обязался произвести за свой счет демонтаж и вывоз некачественных окон, а также замер, изготовление, доставку и установку новых изделий из ПВХ.