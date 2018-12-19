Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2018, 20:10



Сегодня в аэропорту Норильска пассажир скончался в самолете перед самым вылетом

Как рассказал «Заполярной правде» зам. главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара, 61-летнему мужчине стало плохо при входе в салон самолета. Первыми на помощь пострадавшему пришли фельдшеры аэропорта, они и проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти человека так и не удалось. Прибывшие позже врачи скорой помощи констатировали биологическую смерть. Как отметил Игорь Хмара, точную причину смерти установит медицинская экспертиза, но по предположениям докторов, у мужчины были проблемы с сердечнососудистой системой. Вылетел самолет из Норильска в Новосибирск в 11:08.

Просмотров:238 Пассажир рейса Норильск – Новосибирск умер на борту самолета перед вылетом. Произошло это около 09 часов утра.Как рассказал «Заполярной правде» зам. главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара, 61-летнему мужчине стало плохо при входе в салон самолета. Первыми на помощь пострадавшему пришли фельдшеры аэропорта, они и проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти человека так и не удалось. Прибывшие позже врачи скорой помощи констатировали биологическую смерть.Как отметил Игорь Хмара, точную причину смерти установит медицинская экспертиза, но по предположениям докторов, у мужчины были проблемы с сердечнососудистой системой.Вылетел самолет из Норильска в Новосибирск в 11:08.