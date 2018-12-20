|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:22 Норильск стал лучшим в конкурсе «Город – территория детства».
16:15 Вратарь МФК «Норильский никель» Иван Поддубный стал лучшим игроком первого круга.
16:07 В Норильске стартует череда новогодних мероприятий.
15:54 По доброй традиции в канун Нового года Талнах чествует общественных деятелей и неравнодушных жителей, принимающих активное участие в жизни столицы горняков.
15:37 Строительство концертного зала в городе включено в планы, обозначенные в Стратегии развития Норильска до 2030 года.
15:20 Чуть менее часа осталось до Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.
15:19 Открытие городских ёлок и снежных городков состоится в Талнахе и Кайеркане в пятницу в 18.00, в Центральном районе - в субботу в 16.00.
15:01 К 2030 году продолжительность жизни норильчанина должна увеличиться до 80 лет. Сегодня, по статистике, в среднем норильчане живут на 10 лет меньше
15:01 Норильские госавтоинспекторы напомнят родителям о важности использования детских автокресел
14:28 Более 850 курильщиков наказаны рублем за демонстрацию вредной привычки в общественных местах Норильска
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх