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20 декабря 2018, 10:14



За кражу сварочного инвертора молодой норильчанин предстанет перед судом.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:169 21-летний житель района Талнах похитил агрегат стоимостью семь тысяч рублей из организации. В этот момент он был не трезв. В полиции злоумышленник дал признательные показания.В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.