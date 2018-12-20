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20 декабря 2018, 10:57



Александр Усс: «Обеспечение безопасности населения – одна из приоритетных задач».

Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение мер по обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников в городах и районах края. Начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий доложил главе региона, что для обеспечения общественного порядка на всех праздничных мероприятиях будет предусмотрен специальный комплекс мер безопасности, организовано дежурство дополнительных оперативных групп и подразделений немедленного реагирования. «Мы перейдем на усиленный вариант несения службы. Личный состав задачи знает и готов к выполнению работы по обеспечению безопасности в период праздничных выходных и рождественских праздников», – отметил Александр Речицкий. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых в своем докладе отметил, что подготовка к десятидневным выходным началась за несколько месяцев. «Взято на учет более двух тысяч объектов массового пребывания людей. Уже проведено порядка двух тысяч тренировок по возможной эвакуации людей в случаях возникновения пожаров. На объектах торговли пиротехническими изделиями также проводятся профилактические мероприятия. Эту работу мы продолжим и дальше. С 25 декабря по 9 января Главное управление МЧС будет переведено в режим повышенной готовности», – рассказал Вадим Сизых. Подводя итоги совещания, Александр Усс призвал членов АТК уделить пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности объектов социальной сферы. «Люди будут активно посещать торговые, развлекательные и досуговые центры, особенно те, в которых расположены детские площадки, также, если позволит погода, будут гулять на городских елках. Обеспечение безопасности населения – одна из приоритетных задач для нас в любое время, но в праздничные дни ей должно быть уделено особое внимание», – сказал глава региона.

Просмотров:159 Губернатор края Александр Усс провел заседание антитеррористической комиссии Красноярского края (АТК). Участники совещания подвели итоги работы за 2018 год и обсудили вопросы обеспечения безопасности населения, объектов краевой инфраструктуры и экономики в будущем году.Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение мер по обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников в городах и районах края.Начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий доложил главе региона, что для обеспечения общественного порядка на всех праздничных мероприятиях будет предусмотрен специальный комплекс мер безопасности, организовано дежурство дополнительных оперативных групп и подразделений немедленного реагирования. «Мы перейдем на усиленный вариант несения службы. Личный состав задачи знает и готов к выполнению работы по обеспечению безопасности в период праздничных выходных и рождественских праздников», – отметил Александр Речицкий.Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых в своем докладе отметил, что подготовка к десятидневным выходным началась за несколько месяцев. «Взято на учет более двух тысяч объектов массового пребывания людей. Уже проведено порядка двух тысяч тренировок по возможной эвакуации людей в случаях возникновения пожаров. На объектах торговли пиротехническими изделиями также проводятся профилактические мероприятия. Эту работу мы продолжим и дальше. С 25 декабря по 9 января Главное управление МЧС будет переведено в режим повышенной готовности», – рассказал Вадим Сизых.Подводя итоги совещания, Александр Усс призвал членов АТК уделить пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности объектов социальной сферы. «Люди будут активно посещать торговые, развлекательные и досуговые центры, особенно те, в которых расположены детские площадки, также, если позволит погода, будут гулять на городских елках. Обеспечение безопасности населения – одна из приоритетных задач для нас в любое время, но в праздничные дни ей должно быть уделено особое внимание», – сказал глава региона.