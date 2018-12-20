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20 декабря 2018, 12:10



В Норильске во Дворце спорта «Арктика» прошел прощальный матч в честь Даниила Кота.

«Много проводили турниров, провожали знаменитых норильских футболистов. Теперь вот пришла и моя очередь. Конечно, немножко грустно. С другой стороны, я рад, что мини-футбол живет в Норильске. Приятно, что собрались любители мини-футбола, чтобы провести игру в честь моего отъезда, - это замечательно. Почти всех я знаю очень давно. Молодежь, которая сегодня также играла, буквально на глазах росла и совершенствовалась. Некоторые играют в Первой лиге, а кто-то и в Суперлиге и Высшей лиге. Молодцы! Я свое уже отбегал, поэтому в последние годы заставляю других бегать. Я еще поработаю головой и руками. Ногами уже не получается и картинку портить не хочется (смеется). Свадебным генералом выглядеть не хочу», - сказал Даниил Кот. Фото Андрея Деганова

Просмотров:163 На игре собрались все друзья и товарищи Даниила Васильевича, которые показали красивую и достойную игру. Напомним, бывший многолетний президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра Даниил Кот в конце декабря 2018 года улетает из Норильска на постоянное место жительства в Балашиху, сообщает пресс-служба МФК «Норильский никель».Фото Андрея Деганова