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20 декабря 2018, 13:08



В этом году в Норильске заменили рекордное количество лифтов – 268. До нового года все они должны быть запущены в работу.

«Обычно в год мы меняем около сотни лифтов, но в этом году сразу в 2,5 раза больше. Такого количества мы не делали еще ни разу. Резкий рост связан с изменениями в Жилищном кодексе, где лифтам, как особо опасным механизмам, уделено больше внимания - дабы обезопасить жизнь граждан. Вчера прошла видеоконференция с министерством промышленности края, где было озвучено, что лифты остаются приоритетом, и до 2028 года работа по ним будет вестись в первую очередь», - рассказал он. До конца декабря будет вестись приемка объектов, затем – пусконаладочные работы. Это вполне укладывается в сроки по контракту. По заверению подрядных организаций, ведущих работы, лифты будут приняты экспертами регионального оператора до конца этой недели, и к новому году жители будут пользоваться новенькими антивандальными лифтами. В настоящее время еще не принято только 10% замененных лифтов (около 30 штук). Евгений Войник отметил, что он не ожидает, что какой-либо из адресов «подведет», однако, учитывая сложность работ, не исключает некоторые технические сложности. «Но если они и случатся, в течение января все доделаем и запустим в строй. Если возникли какие-то проблемы с лифтами у граждан уже после запуска, обращайтесь в УК, а также в единую диспетчерскую службу, телефоны указаны на каждой лифтовой кабине. Наедине с проблемой вы не останетесь», - подчеркнул Войник. Он также отметил, что пока лифты не запущены, плата за них с жильцов взиматься не будет. До марта будущего года будет утверждена региональная программа на период 2020-2022 годов, тогда и будет понятно, сколько лифтов еще будет заменено. По словам Евгения Войника, велика вероятность того, что лифты, которые планировалось поменять в 2020 году, фактически будут заменены уже в 2019-м. При этом в муниципальную программу замена лифтов пока не заложена – силы будут «брошены» на фасады и кровли. «Но если региональный оператор изменит планы, то на первой корректировке бюджета изыщем возможности и будем добавлять лифты», - заключил начальник УЖКХ.

Просмотров:137 Лифты заменяются в 98 многоквартирных домах в рамках муниципальной программы капремонтов, региональной программы 2018 и 2019 годов (работы, которые были запланированы на 2019-й, были законтрактованы раньше и были выполнены), а также самостоятельно региональным оператором. После окончания всех намеченных работ в городе будет обновлено уже около 30% лифтового фонда. Проблем с подрядчиками нет, говорит Евгений Войник, начальник УЖКХ.До конца декабря будет вестись приемка объектов, затем – пусконаладочные работы. Это вполне укладывается в сроки по контракту. По заверению подрядных организаций, ведущих работы, лифты будут приняты экспертами регионального оператора до конца этой недели, и к новому году жители будут пользоваться новенькими антивандальными лифтами.В настоящее время еще не принято только 10% замененных лифтов (около 30 штук). Евгений Войник отметил, что он не ожидает, что какой-либо из адресов «подведет», однако, учитывая сложность работ, не исключает некоторые технические сложности.Он также отметил, что пока лифты не запущены, плата за них с жильцов взиматься не будет.До марта будущего года будет утверждена региональная программа на период 2020-2022 годов, тогда и будет понятно, сколько лифтов еще будет заменено. По словам Евгения Войника, велика вероятность того, что лифты, которые планировалось поменять в 2020 году, фактически будут заменены уже в 2019-м. При этом в муниципальную программу замена лифтов пока не заложена – силы будут «брошены» на фасады и кровли.