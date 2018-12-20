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20 декабря 2018, 13:26



Творческое объединение «Сцена» устраивает очередное «Погружение» в Музее Норильска.

Здесь будут рады и тем норильчанам, кто начинает пробовать свои силы в творчестве, и тем, кто уже уверенно чувствует себя в сферах поэзии, музыки, изобразительного искусства. Организаторы надеются, что помимо постоянных участников прошлых этапов на этот раз удастся привлечь еще большее количество интересных и талантливых авторов, а также людей, увлеченных искусством. Напомним, творческое объединение «Сцена» организовано в декабре 2011 года группой молодых талантливых норильчан. Сегодня это сплоченный коллектив, состоящий из инициативных личностей, которым небезразлична судьба культурной и творческой жизни Норильска.

Просмотров:112 Это будет уже седьмой этап известного в городе открытого творческого проекта. Очередное погружение в творчество во второй раз, после нескольких встреч в художественной галерее, пройдет в Музее Норильска 22 декабря. Конкурс художников, поэтов, чтецов и музыкантов состоится с 16 до 20 часов.Здесь будут рады и тем норильчанам, кто начинает пробовать свои силы в творчестве, и тем, кто уже уверенно чувствует себя в сферах поэзии, музыки, изобразительного искусства. Организаторы надеются, что помимо постоянных участников прошлых этапов на этот раз удастся привлечь еще большее количество интересных и талантливых авторов, а также людей, увлеченных искусством.Напомним, творческое объединение «Сцена» организовано в декабре 2011 года группой молодых талантливых норильчан. Сегодня это сплоченный коллектив, состоящий из инициативных личностей, которым небезразлична судьба культурной и творческой жизни Норильска.