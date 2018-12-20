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20 декабря 2018, 13:31



Норильск занял второе место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2017 год.

В первой номинации норильские предприятия и организации получили четыре первых места, шесть вторых и два третьих. В частности, в производственных группах норильчане выглядят следующим образом: «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства»: 1-е место – многоотраслевое производственное объединение «Норильскавтоматика» общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» города Норильска; 2-е место – ремонтно-монтажный специализированный трест «Норильскэнергоремонт» общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» города Норильска; 2-е место – производственное объединение «Норильсктрансремонт» общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» города Норильска; 3-е место – производственное объединение «Норильскремонт» общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» города Норильска. «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования»: 2-е место – общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс» города Норильска. «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, предоставление прочих коммунальных услуг»: 1-е место – муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные объединенные системы» города Норильска. «Торговля и общественное питание»: 1-е место – общество с ограниченной ответственностью «Норильское торгово-производственное объединение» города Норильска. «Образование, наука»: 2-е место – муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 93» «Капитошка» города Норильска; 2-е место – муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова» города Норильска. «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»: 3-е место – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Норильская городская стоматологическая поликлиника». «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»: 1-е место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Норильска; 2-е место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Норильска. В номинации «Лучший городской округ Красноярского края по организации работы в области охраны труда» Норильск занял второе место. Итоги краевого смотра конкурса утверждены распоряжением Правительства Красноярского края от 10.12.2018 № 933-р.

Просмотров:124 Итоги смотра-конкурса проводились по двум номинациям: «Лучшая организация работы по охране труда среди работодателей Красноярского края» и «Лучший городской округ Красноярского края по организации работы в области охраны труда».В первой номинации норильские предприятия и организации получили четыре первых места, шесть вторых и два третьих. В частности, в производственных группах норильчане выглядят следующим образом:В номинации «Лучший городской округ Красноярского края по организации работы в области охраны труда» Норильск занял второе место.Итоги краевого смотра конкурса утверждены распоряжением Правительства Красноярского края от 10.12.2018 № 933-р.