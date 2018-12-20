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20 декабря 2018, 14:28



Более 850 курильщиков наказаны рублем за демонстрацию вредной привычки в общественных местах Норильска

В результате на курильщиков наложены штрафы на общую сумму 569 000 рублей. Норильские полицейские предупреждают норильчан об ответственности за нарушение административного законодательства. И напоминают, что привлечение к административной ответственности лиц, которые курят в общественных местах (в том числе подъездах), влечет штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Кроме того, наказание в размере от 2000 до 3000 рублей грозит любителям покурить на детских площадках.

Просмотров:103 С начала года полицейские выявили 853 факта нарушения запрета табакокурения в общественных местах. По каждому факту составлен административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ (запрет курения в общественных местах). Часть из них - по сообщениям горожан, которые были не согласны с курением на лестничных площадках их соседей.В результате на курильщиков наложены штрафы на общую сумму 569 000 рублей.Норильские полицейские предупреждают норильчан об ответственности за нарушение административного законодательства. И напоминают, что привлечение к административной ответственности лиц, которые курят в общественных местах (в том числе подъездах), влечет штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Кроме того, наказание в размере от 2000 до 3000 рублей грозит любителям покурить на детских площадках.