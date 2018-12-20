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20 декабря 2018, 15:01



Норильские госавтоинспекторы напомнят родителям о важности использования детских автокресел

Напомним, что согласно изменениям в ПДД перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле также может осуществляться при необходимости с использованием удерживающих систем или с использованием обычных ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля детей можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств). Подобные профилактические мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД для того, чтобы напомнить родителям о важности соблюдения Правил дорожного движения при перевозке детей. С начала этого года составлено более 500 административных материалов за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Просмотров:86 В рамках «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство».Напомним, что согласно изменениям в ПДД перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле также может осуществляться при необходимости с использованием удерживающих систем или с использованием обычных ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля детей можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств).Подобные профилактические мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД для того, чтобы напомнить родителям о важности соблюдения Правил дорожного движения при перевозке детей. С начала этого года составлено более 500 административных материалов за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.