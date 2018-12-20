Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 декабря 2018, 15:01



К 2030 году продолжительность жизни норильчанина должна увеличиться до 80 лет. Сегодня, по статистике, в среднем норильчане живут на 10 лет меньше

К 2030 году планируется снизить смертность населения: - трудоспособного возраста - до 350 случаев на 100 000 населения; - от сердечно-сосудистых заболеваний - до 450 случаев на 100 000 населения; - от онкологических заболеваний - до 185 случаев на 100 000 населения. Стратегией развития города до 2030 года предусмотрены модернизация инфраструктуры медицинских организаций, укрепление материально-технической базы, обеспечение доступности лекарственной помощи населению, снижение кадрового дефицита в медучреждениях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год, повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий и многие другие действия - все это, в совокупности с улучшением экологической обстановки в городе, развитием городской инфраструктуры и реформированием социальной политики, поможет, по мнению властей, сохранить и укрепить здоровье каждого норильчанина.

Просмотров:102 Одним из стратегических направлений своей деятельности власти города считают сохранение и укрепление здоровья каждого человека.К 2030 году планируется снизить смертность населения:- трудоспособного возраста - до 350 случаев на 100 000 населения;- от сердечно-сосудистых заболеваний - до 450 случаев на 100 000 населения;- от онкологических заболеваний - до 185 случаев на 100 000 населения.Стратегией развития города до 2030 года предусмотрены модернизация инфраструктуры медицинских организаций, укрепление материально-технической базы, обеспечение доступности лекарственной помощи населению, снижение кадрового дефицита в медучреждениях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год, повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий и многие другие действия - все это, в совокупности с улучшением экологической обстановки в городе, развитием городской инфраструктуры и реформированием социальной политики, поможет, по мнению властей, сохранить и укрепить здоровье каждого норильчанина.