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20 декабря 2018, 15:20



Чуть менее часа осталось до Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702. Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов - представители разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат - А3 (297 мм х 420 мм). Отметим, самой короткой по времени была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году — 1 час 35 минут, а самой продолжительной - пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут. Обычно общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Продолжительность разговора зависит только от президента. Прямую трансляцию будут вести «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал; радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России»; а также сайт Вести.Ru.

Просмотров:86 Традиционная Большая пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени. Пройдет она в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Сейчас там завершаются последние приготовления. Пресс-конференция станет первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года, передают Вести.Ru.В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702.Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов - представители разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат - А3 (297 мм х 420 мм).Отметим, самой короткой по времени была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году — 1 час 35 минут, а самой продолжительной - пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут. Обычно общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Продолжительность разговора зависит только от президента.Прямую трансляцию будут вести «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал; радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России»; а также сайт Вести.Ru.