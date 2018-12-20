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20 декабря 2018, 15:37



Строительство концертного зала в городе включено в планы, обозначенные в Стратегии развития Норильска до 2030 года.

Сохранение и эффективное использование культурного наследия, расширение спектра услуг, предоставляемых норильскими учреждениями культуры, продвижение событийных брендовых мероприятий территории, развитие инфраструктуры и инновационных направлений в сфере культуры и т. д. не только повысят культурный уровень горожан, но и сделают нашу территорию туристически привлекательной - а ведь именно к этому стремятся власти города и региона. Поэтому сегодня развитие культурной отрасли - одно из важных направлений работы администрации Норильска.

Просмотров:95 При этом ГЦК, культурно-досуговые центры им. В. Высоцкого в Талнахе и «Юбилейный» в Кайеркане, Музей Норильска на Ленинском пр., 14, будут реконструированы.Сохранение и эффективное использование культурного наследия, расширение спектра услуг, предоставляемых норильскими учреждениями культуры, продвижение событийных брендовых мероприятий территории, развитие инфраструктуры и инновационных направлений в сфере культуры и т. д. не только повысят культурный уровень горожан, но и сделают нашу территорию туристически привлекательной - а ведь именно к этому стремятся власти города и региона. Поэтому сегодня развитие культурной отрасли - одно из важных направлений работы администрации Норильска.