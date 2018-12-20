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20 декабря 2018, 15:54



По доброй традиции в канун Нового года Талнах чествует общественных деятелей и неравнодушных жителей, принимающих активное участие в жизни столицы горняков.

Радует талнахцев и плодотворная работа по благоустройству родного места, которое буквально расцветает благодаря объединенным усилиям администрации города Норильска, муниципальных учреждений, управляющих компаний, Заполярного филиала «Норникеля», неравнодушных жителей. С 2006 года в Талнахе ведется «Летопись славных дел», в которую ежегодно вносят имена тех, кто с любовью и преданностью умножает трудовую славу Талнаха и вносит вклад в развитие и процветание района. В этом году в нее вписаны десятки новых имен. Заместитель главы города Норильска по району Талнах начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко сердечно поблагодарил героев дня и рассказал о планах по благоустройству Талнаха на новый год. Михаил Федорович напомнил, что в 2020 году Талнаху исполнится 55 лет. А в 1965 году первый эшелон с рудой ушел с рудника «Маяк», а вот скульптуры человека-труженика в Талнахе до сих пор нет. На празднике присутствовал известный московский скульптор Андрей Шипунов, который приглашен работать над этим проектом. Во время церемонии награждения были вручены благодарственные письма главы города Норильска, памятные серебряные значки и сувениры Талнахского территориального управления. Среди награжденных за активную общественную деятельность и личный вклад в организацию и проведение общегородских и социально значимых мероприятий и известные норильчанки - директор благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» Наталья Солодовник, руководитель клуба флористов и дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок, многие другие сильные и инициативные люди, связанные между собой любовью к месту, в котором живут. Праздничную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки, героя Нового года Поросенка, вокальных коллективов Талнаха подготовил Центр внешкольной работы, который в этом году отметил 40-летие. Дед Мороз в завершение праздника наказал отличившимся талнахцам - все, что сделано, сберечь и приумножить в наступающем году. И пригласил на открытие снежного городка, которое состоится на площади Горняков 21 декабря в 18 часов.

Просмотров:90 Праздник, который состоялся в актовом зале Талнахской библиотеки, собрал и почти всех руководителей рудников, муниципальных учреждений. В дружеской предновогодней атмосфере подвели итоги уходящего года, весьма успешного в жизни Талнаха, поблагодарили всех, кто упорным трудом достиг признания и уважения горожан. Напомнили и о том, что 2018 год был богат и на юбилейные даты. Талнахцы активно и очень творчески отметили 65-летие Норильска, 55-летие подстанции скорой медицинской помощи района Талнах, 45-летие Норильской городской поликлиники № 2, исполнилось 35 лет тресту «Норильскшахтсервис» и детсаду № 74 «Земляничка», 35 лет - 43-й школе и детсаду № 9 «Зимушка», 15 лет Талнахской городской библиотеке.Радует талнахцев и плодотворная работа по благоустройству родного места, которое буквально расцветает благодаря объединенным усилиям администрации города Норильска, муниципальных учреждений, управляющих компаний, Заполярного филиала «Норникеля», неравнодушных жителей.С 2006 года в Талнахе ведется «Летопись славных дел», в которую ежегодно вносят имена тех, кто с любовью и преданностью умножает трудовую славу Талнаха и вносит вклад в развитие и процветание района. В этом году в нее вписаны десятки новых имен.Заместитель главы города Норильска по району Талнах начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко сердечно поблагодарил героев дня и рассказал о планах по благоустройству Талнаха на новый год. Михаил Федорович напомнил, что в 2020 годуТалнаху исполнится 55 лет. А в 1965 году первый эшелон с рудой ушел с рудника «Маяк», а вот скульптуры человека-труженика в Талнахе до сих пор нет. На празднике присутствовал известный московский скульптор Андрей Шипунов, который приглашен работать над этим проектом.Во время церемонии награждения были вручены благодарственные письма главы города Норильска, памятные серебряные значки и сувениры Талнахского территориального управления. Среди награжденных за активную общественную деятельность и личный вклад в организацию и проведение общегородских и социально значимых мероприятий и известные норильчанки - директор благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» Наталья Солодовник, руководитель клуба флористов и дизайнеров «Галакс» Ольга Терешонок, многие другие сильные и инициативные люди, связанные между собой любовью к месту, в котором живут.Праздничную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки, героя Нового года Поросенка, вокальных коллективов Талнаха подготовил Центр внешкольной работы, который в этом году отметил 40-летие. Дед Мороз в завершение праздника наказал отличившимся талнахцам - все, что сделано, сберечь и приумножить в наступающем году. И пригласил на открытие снежного городка, которое состоится на площади Горняков 21 декабря в 18 часов.