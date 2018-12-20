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20 декабря 2018, 16:07



В Норильске стартует череда новогодних мероприятий.

В Централизованной библиотечной системе также готовят для горожан новогодние мероприятия. В это воскресенье, 23 декабря, в 13.00 семейный клуб выходного дня «Отдыхай-ка» (библиотека на Котульского, 15) приглашает всех норильчан в увлекательное новогоднее путешествие по книжному миру «Зима, Новый год и Рождество в Книжном царстве». Снеговик подготовил для Деда Мороза сюрприз – Книгу сказок. Но вмешалась Метель, и все странички подарка разлетелись. Но на помощь поспешат сказочные герои. Здесь же, в библиотеке семейного чтения, в этот день с 15 до 18 часов пройдет благотворительная ярмарка «Мир держится на добре». Гости смогут окунуться в атмосферу наступающего Нового года, приобрести подарки близким, вдохновиться новогодними идеями, а также принять участие в играх и мастер-классах. Кроме того, для ребят и взрослых готовят кукольный спектакль и интерактивное чтение любимых книг о зиме. Но самое главное - посетители ярмарки смогут помочь маленьким норильчанам с ограниченными возможностями здоровья, ведь все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Территория тепла». Телефон для справок 22-64-31.

Просмотров:82 Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого уже в эти выходные приглашает детей и взрослых на «Новогодний переполох». Это сказка-несуразка о том, что случится, если мешок Деда Мороза попадет в руки вредной компании. Представления пройдут 22, 23, 25 и 28 декабря в 17 и 19 часов, а также будут показываться в течение новогодних каникул. Цена билета 400 рублей.В Централизованной библиотечной системе также готовят для горожан новогодние мероприятия. В это воскресенье, 23 декабря, в 13.00 семейный клуб выходного дня «Отдыхай-ка» (библиотека на Котульского, 15) приглашает всех норильчан в увлекательное новогоднее путешествие по книжному миру «Зима, Новый год и Рождество в Книжном царстве». Снеговик подготовил для Деда Мороза сюрприз – Книгу сказок. Но вмешалась Метель, и все странички подарка разлетелись. Но на помощь поспешат сказочные герои.Здесь же, в библиотеке семейного чтения, в этот день с 15 до 18 часов пройдет благотворительная ярмарка «Мир держится на добре». Гости смогут окунуться в атмосферу наступающего Нового года, приобрести подарки близким, вдохновиться новогодними идеями, а также принять участие в играх и мастер-классах. Кроме того, для ребят и взрослых готовят кукольный спектакль и интерактивное чтение любимых книг о зиме. Но самое главное - посетители ярмарки смогут помочь маленьким норильчанам с ограниченными возможностями здоровья, ведь все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Территория тепла». Телефон для справок 22-64-31.