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20 декабря 2018, 16:15



Вратарь МФК «Норильский никель» Иван Поддубный стал лучшим игроком первого круга.

Может быть, на итоги голосования повлияло прошлое Поддубного (Иван начал свою профессиональную карьеру именно в МФК «Норильский никель»). «Норникель» надеется, что Иван и дальше будет радовать болельщиков своей профессиональной игрой и не даст соперникам поразить ворота заполярной команды. Стоит также отметить еще двоих игроков «Норильского никеля», которых болельщики также высоко оценили в опросе (футболисты набрали практически одинаковое количество голосов) - Руслана Кудзиева и Ришата Котлярова. Футболисты регулярно выделяются результативными действиями и заслуженно находятся в лидерах не только своей команды, но и опроса среди болельщиков. Фото Андрея Деганова

Просмотров:76 Лучшего игрока первого круга Суперлиги в составе МФК «Норильский никель» определяли болельщики путем голосования. По его результатам лидером стал вратарь Иван Поддубный, который провел в первом круге всего четыре игры, сообщили в пресс-службе мини-футбольного клуба.Может быть, на итоги голосования повлияло прошлое Поддубного (Иван начал свою профессиональную карьеру именно в МФК «Норильский никель»). «Норникель» надеется, что Иван и дальше будет радовать болельщиков своей профессиональной игрой и не даст соперникам поразить ворота заполярной команды.Стоит также отметить еще двоих игроков «Норильского никеля», которых болельщики также высоко оценили в опросе (футболисты набрали практически одинаковое количество голосов) - Руслана Кудзиева и Ришата Котлярова. Футболисты регулярно выделяются результативными действиями и заслуженно находятся в лидерах не только своей команды, но и опроса среди болельщиков.Фото Андрея Деганова