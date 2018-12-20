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20 декабря 2018, 17:22



Норильск стал лучшим в конкурсе «Город – территория детства».

Одна из его основных целей - максимально активизировать деятельность органов местного самоуправления и местных сообществ, чтобы сделать свой город для каждого живущего в нем ребенка территорией счастливого детства. В 2018 году в конкурсе приняли участие 165 городских округов и поселений из 54 субъектов РФ. Диплом победителя в номинации «Город с населением 100 тысяч человек и больше» достался Норильску, работу которого в конкурсе представлял Центр семьи «Норильский». «Для Норильска эта высокая оценка важна еще и потому, что в нашем городе на протяжении многих лет ведется активная работа по поддержке семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, и по созданию комфортных условия для жизни, развития и досуга детей, - отметил Андрей Малков, заместитель главы Норильска, который присутствовал на вручении диплома в Совете Федераций. - В этой масштабной работе задействованы и муниципалитет, и общественные объединения, и волонтёрские организации, и коммерческие структуры. Благодаря нашим совместным усилиям в Норильске открываются и эффективно работают секции, кружки, развивающие центры для детей разных возрастов; ежегодно дворы города пополняются новыми спортивными комплексами и игровыми площадками. Это значимое подтверждение работы, проводимой в Норильске по профилактике детского неблагополучия и формирования среды, дружественной детям. Мы ценим эту победу, и с уверенностью могу сказать: в нашем городе работа по созданию условий, комфортных для детей и семей с детьми, непременно будет продолжена».

Просмотров:211 Общероссийский проект направлен на укрепление семейных ценностей, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование среды, дружественной семье и детям.Одна из его основных целей - максимально активизировать деятельность органов местного самоуправления и местных сообществ, чтобы сделать свой город для каждого живущего в нем ребенка территорией счастливого детства.В 2018 году в конкурсе приняли участие 165 городских округов и поселений из 54 субъектов РФ.Диплом победителя в номинации «Город с населением 100 тысяч человек и больше» достался Норильску, работу которого в конкурсе представлял Центр семьи «Норильский».