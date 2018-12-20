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20 декабря 2018, 17:43



В Норильск доставили одежду и атрибутику для спортсменов и болельщиков. Эстафета огня Универсиады-2019 пройдет в нашем городе 22 января.

Так, для волонтеров предусмотрена ветровка, которая надевается поверх теплой одежды. Факелоносцы пробегут эстафету в теплых костюмах, состоящих из утепленных штанов, курточек, шапочек, шарфиков и варежек. Болельщикам же и зрителям для поддержки предназначены флажки и палки-стучалки. После завершения эстафеты огня одежда и атрибутика останутся у их обладателей на память. Добавим, эстафета огня Универсиады в Норильске пройдет впервые, и горожане с нетерпением ждут этого исторического события.

Просмотров:196 Презентацию формы для участников эстафеты и волонтеров, а также атрибутики для болельщиков провела начальник отдела по спортивно-массовой работе управления по спорту администрации города Норильска Елена Нагина.Так, для волонтеров предусмотрена ветровка, которая надевается поверх теплой одежды. Факелоносцы пробегут эстафету в теплых костюмах, состоящих из утепленных штанов, курточек, шапочек, шарфиков и варежек. Болельщикам же и зрителям для поддержки предназначены флажки и палки-стучалки.После завершения эстафеты огня одежда и атрибутика останутся у их обладателей на память.Добавим, эстафета огня Универсиады в Норильске пройдет впервые, и горожане с нетерпением ждут этого исторического события.