Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 декабря 2018, 17:45



К отправке готовы! В акции «Дари радость на Рождество» в этом году участвует более сотни норильчан.

Подопечных этого заведения много лет опекают норильские сестры милосердия. В этот раз к акции примкнули норильский перинатальный центр и наша городская газета. Напомним, на сегодняшний день в детском доме столицы Таймыра проживают 58 мальчиков и девочек; все они в канун новогодних праздников написали о своих пожеланиях. «Заполярке» досталась категория «семь плюс» - так, в списке получателей оказались даже ребята в возрасте 17 лет. Конечно, игрушки и лего они не заказывали, но вот роликовые коньки, бутсы и модные футболки входили в список «подростковых мечт». В итоге быть Дедами Морозами оказалось приятно и почетно. Репортаж с фотоотчетом о поездке в «Ромашку» и своей встрече с сиротами-благополучателями «Заполярная правда» тоже обязуется сделать, но уже после рождественских каникул.

Просмотров:203 Сотрудники газеты «Заполярная правда» - журналисты, корректоры, дизайнеры, экономисты и редакторы - присоединились к доброму делу в части сбора подарков для воспитанников детского дома «Ромашка» из Дудинки.Подопечных этого заведения много лет опекают норильские сестры милосердия. В этот раз к акции примкнули норильский перинатальный центр и наша городская газета.Напомним, на сегодняшний день в детском доме столицы Таймыра проживают 58 мальчиков и девочек; все они в канун новогодних праздников написали о своих пожеланиях. «Заполярке» досталась категория «семь плюс» - так, в списке получателей оказались даже ребята в возрасте 17 лет. Конечно, игрушки и лего они не заказывали, но вот роликовые коньки, бутсы и модные футболки входили в список «подростковых мечт».В итоге быть Дедами Морозами оказалось приятно и почетно. Репортаж с фотоотчетом о поездке в «Ромашку» и своей встрече с сиротами-благополучателями «Заполярная правда» тоже обязуется сделать, но уже после рождественских каникул.