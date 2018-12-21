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21 декабря 2018, 10:50



Кинотеатр «Родина» приглашает на самую волшебную новогоднюю сказку.

Королевский балет возвращает на сцену этот классический рождественский балет в традиционной и изумительно красивой постановке старейшего британского хореографа сэра Питера Райта, 90-летию которого посвящен спектакль. Этот «Щелкунчик» с его великолепными декорациями и костюмами очаровывает зрителей уже более 30 лет, со дня премьеры в 1984 году. Растущая на сцене рождественская ёлка, сверкающий снег, сражение между игрушечными солдатиками и армией крыс под предводительством Крысиного Короля, знаменитое па-де-де Феи Драже и её Принца, которое танцуют артисты Королевского балета Лорен Катбертсон и Федерико Бонелли – этот спектакль пропустить нельзя. Показ пройдет 28 декабря в Осеннем зале кинотеатра «Родина» в 20.00. Продолжительность - 2 часа 30 минут. Для зрителей старше 6 лет.

Просмотров:131 Новый год и Рождество нельзя представить без ёлки, снега, мандаринов и балета «Щелкунчик» на чарующую музыку П. И. Чайковского, отмечают в «Родине». Бессмертная новогодняя сказка дарит атмосферу волшебства, чуда и радостного ожидания праздника.Королевский балет возвращает на сцену этот классический рождественский балет в традиционной и изумительно красивой постановке старейшего британского хореографа сэра Питера Райта, 90-летию которого посвящен спектакль. Этот «Щелкунчик» с его великолепными декорациями и костюмами очаровывает зрителей уже более 30 лет, со дня премьеры в 1984 году. Растущая на сцене рождественская ёлка, сверкающий снег, сражение между игрушечными солдатиками и армией крыс под предводительством Крысиного Короля, знаменитое па-де-де Феи Драже и её Принца, которое танцуют артисты Королевского балета Лорен Катбертсон и Федерико Бонелли – этот спектакль пропустить нельзя.Показ пройдет 28 декабря в Осеннем зале кинотеатра «Родина» в 20.00. Продолжительность - 2 часа 30 минут. Для зрителей старше 6 лет.