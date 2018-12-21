Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 11:13



Норильск стал первым в краевом конкурсе «На лучшую организацию работы с населением в местной администрации».

В этом году в конкурсе приняли участие 63 муниципальных образования – это 10 городских округов, 11 муниципальных районов, 9 городских поселений и сельских поселений – административных центров. Награждение победителей состоялось 20 декабря в правительстве региона. Главе Норильска Ринату Ахметчину диплом за первое место в конкурсе вручил губернатор региона Александр Усс. «Мы чествуем лучших муниципальных служащих, местные администрации и их руководителей, активно вовлекающих граждан в обсуждение и решение острых проблем в территориях, – сказал Александр Усс. – Именно вы – первые, к кому жители приходят со своими просьбами и обращениями. На вас лежит забота о благополучии своих земляков, создании комфортных условий для жизни, о благоустройстве городов и сел».

Просмотров:130 Проект организован правительством Красноярского края с целью поддержки развития местного самоуправления.В этом году в конкурсе приняли участие 63 муниципальных образования – это 10 городских округов, 11 муниципальных районов, 9 городских поселений и сельских поселений – административных центров.Награждение победителей состоялось 20 декабря в правительстве региона. Главе Норильска Ринату Ахметчину диплом за первое место в конкурсе вручил губернатор региона Александр Усс.«Мы чествуем лучших муниципальных служащих, местные администрации и их руководителей, активно вовлекающих граждан в обсуждение и решение острых проблем в территориях, – сказал Александр Усс. – Именно вы – первые, к кому жители приходят со своими просьбами и обращениями. На вас лежит забота о благополучии своих земляков, создании комфортных условий для жизни, о благоустройстве городов и сел».