Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 13:59



Жители Норильска могут отправлять посылки без очереди за полминуты. Красноярское представительство «Почты России» заявило о запуске трех типов сервиса по приему посылок.

Вторая возможная схема — это оформление предзаполненных отправлений. Как сообщили «Заполярной правде» в норильском отделении «Почты России», эта услуга работает во всех почтовых отделениях города. Чтобы ею воспользоваться, нужно зайти на сайт «Почты России» и зарегистрировать свой личный кабинет. Далее оформить заказ на отправление посылки, заказного письма или бандероли, причем как по России, так и за рубеж. При этом необходимо ввести адреса отправителя и получателя. После этого автоматически формируется бланк, который нужно просто распечатать и прикрепить его к посылке. А оплатить отправление нужно будет уже на почте. Однако и первая, и вторая схемы предусматривают обслуживание клиента в почтовом отделении в порядке живой очереди. А вот третий вариант позволит клиенту сэкономить свое время. В этом случае задействована схема предоплаты. То есть человек также на сайте оформляет заказ и вносит деньги за услуги почтового оператора в полном объеме в онлайн-режиме. Основное преимущество такого варианта — это получение права на сдачу посылки в центре выдачи и приема отправлений без очереди. Эта услуга в Норильске действует пока только в одном отделении – на Комсомольской, 33. Но в перспективе она появится во всех почтовых отделениях города.

Просмотров:93 Первый вариант – традиционный, действующий повсеместно. Это когда клиенты заполняют бланк вручную на территории отделения и оплачивают отправление. Оператор же после внесения информации, которая необходима для транспортировки посылки, выдает отправителю чек с указанием основной информации, а также трек-кода.Вторая возможная схема — это оформление предзаполненных отправлений. Как сообщили «Заполярной правде» в норильском отделении «Почты России», эта услуга работает во всех почтовых отделениях города. Чтобы ею воспользоваться, нужно зайти на сайт «Почты России» и зарегистрировать свой личный кабинет. Далее оформить заказ на отправление посылки, заказного письма или бандероли, причем как по России, так и за рубеж. При этом необходимо ввести адреса отправителя и получателя. После этого автоматически формируется бланк, который нужно просто распечатать и прикрепить его к посылке. А оплатить отправление нужно будет уже на почте.Однако и первая, и вторая схемы предусматривают обслуживание клиента в почтовом отделении в порядке живой очереди. А вот третий вариант позволит клиенту сэкономить свое время.В этом случае задействована схема предоплаты. То есть человек также на сайте оформляет заказ и вносит деньги за услуги почтового оператора в полном объеме в онлайн-режиме. Основное преимущество такого варианта — это получение права на сдачу посылки в центре выдачи и приема отправлений без очереди. Эта услуга в Норильске действует пока только в одном отделении – на Комсомольской, 33. Но в перспективе она появится во всех почтовых отделениях города.