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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:13 Почтовые отделения Норильска будут работать 23 и 30 декабря.
13:59 Жители Норильска могут отправлять посылки без очереди за полминуты. Красноярское представительство «Почты России» заявило о запуске трех типов сервиса по приему посылок.
11:13 Норильск стал первым в краевом конкурсе «На лучшую организацию работы с населением в местной администрации».
10:50 Кинотеатр «Родина» приглашает на самую волшебную новогоднюю сказку.
17:45 К отправке готовы! В акции «Дари радость на Рождество» в этом году участвует более сотни норильчан.
17:43 В Норильск доставили одежду и атрибутику для спортсменов и болельщиков. Эстафета огня Универсиады-2019 пройдет в нашем городе 22 января.
17:22 Норильск стал лучшим в конкурсе «Город – территория детства».
16:15 Вратарь МФК «Норильский никель» Иван Поддубный стал лучшим игроком первого круга.
16:07 В Норильске стартует череда новогодних мероприятий.
15:54 По доброй традиции в канун Нового года Талнах чествует общественных деятелей и неравнодушных жителей, принимающих активное участие в жизни столицы горняков.
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