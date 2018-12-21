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21 декабря 2018, 14:13



Почтовые отделения Норильска будут работать 23 и 30 декабря.

Такой временный режим работы почтовых отделений станет еще более ориентированным на запросы пользователей услуг почты, позволит ускорить прием и выдачу почтовых отправлений. 23 и 30 декабря с 11.00 до 17.00 без перерыва на обед клиентов будут обслуживать в отделениях почтовой связи: 663305 - Норильск, ул. Павлова, 12; 663318 - Норильск, ул. Талнахская, 61; 663319 - Норильск, пл. Металлургов, 4; 663332 - Норильск, ул. Бауманская, 16а; 663340 - Норильск, ул. Шахтерская, 6; 647000 - Дудинка, ул. Советская, 31. 23 и 30 декабря 2018 года доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Просмотров:80 Перед Новым годом для максимального удобства клиентов график работы шести почтовых отделений в Норильске и Дудинке продлен.Такой временный режим работы почтовых отделений станет еще более ориентированным на запросы пользователей услуг почты, позволит ускорить прием и выдачу почтовых отправлений.23 и 30 декабря с 11.00 до 17.00 без перерыва на обед клиентов будут обслуживать в отделениях почтовой связи:663305 - Норильск, ул. Павлова, 12;663318 - Норильск, ул. Талнахская, 61;663319 - Норильск, пл. Металлургов, 4;663332 - Норильск, ул. Бауманская, 16а;663340 - Норильск, ул. Шахтерская, 6;647000 - Дудинка, ул. Советская, 31.23 и 30 декабря 2018 года доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.