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21 декабря 2018, 14:13

Почтовые отделения Норильска будут работать 23 и 30 декабря.


Перед Новым годом для максимального удобства клиентов график работы шести почтовых отделений в Норильске и Дудинке продлен.
Такой временный режим работы почтовых отделений станет еще более ориентированным на запросы пользователей услуг почты, позволит ускорить прием и выдачу почтовых отправлений.
23 и 30 декабря с 11.00 до 17.00 без перерыва на обед клиентов будут обслуживать в отделениях почтовой связи:
663305 - Норильск, ул. Павлова, 12;
663318 - Норильск, ул. Талнахская, 61;
663319 - Норильск, пл. Металлургов, 4;
663332 - Норильск, ул. Бауманская, 16а;
663340 - Норильск, ул. Шахтерская, 6;
647000 - Дудинка, ул. Советская, 31.
23 и 30 декабря 2018 года доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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    Список новостей

 21 декабря 2018 
14:13   Почтовые отделения Норильска будут работать 23 и 30 декабря. 13:59   Жители Норильска могут отправлять посылки без очереди за полминуты. Красноярское представительство «Почты России» заявило о запуске трех типов сервиса по приему посылок.
11:13   Норильск стал первым в краевом конкурсе «На лучшую организацию работы с населением в местной администрации». 10:50   Кинотеатр «Родина» приглашает на самую волшебную новогоднюю сказку.

 20 декабря 2018 
17:45   К отправке готовы! В акции «Дари радость на Рождество» в этом году участвует более сотни норильчан. 17:43   В Норильск доставили одежду и атрибутику для спортсменов и болельщиков. Эстафета огня Универсиады-2019 пройдет в нашем городе 22 января.
17:22   Норильск стал лучшим в конкурсе «Город – территория детства». 16:15   Вратарь МФК «Норильский никель» Иван Поддубный стал лучшим игроком первого круга.
16:07   В Норильске стартует череда новогодних мероприятий. 15:54   По доброй традиции в канун Нового года Талнах чествует общественных деятелей и неравнодушных жителей, принимающих активное участие в жизни столицы горняков.
15:37   Строительство концертного зала в городе включено в планы, обозначенные в Стратегии развития Норильска до 2030 года. 15:20   Чуть менее часа осталось до Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.
15:19   Открытие городских ёлок и снежных городков состоится в Талнахе и Кайеркане в пятницу в 18.00, в Центральном районе - в субботу в 16.00. 15:01   К 2030 году продолжительность жизни норильчанина должна увеличиться до 80 лет. Сегодня, по статистике, в среднем норильчане живут на 10 лет меньше
15:01   Норильские госавтоинспекторы напомнят родителям о важности использования детских автокресел 14:28   Более 850 курильщиков наказаны рублем за демонстрацию вредной привычки в общественных местах Норильска
13:31   Норильск занял второе место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2017 год. 13:26   Творческое объединение «Сцена» устраивает очередное «Погружение» в Музее Норильска.
13:08   В этом году в Норильске заменили рекордное количество лифтов – 268. До нового года все они должны быть запущены в работу. 12:10   В Норильске во Дворце спорта «Арктика» прошел прощальный матч в честь Даниила Кота.
10:57   Александр Усс: «Обеспечение безопасности населения – одна из приоритетных задач». 10:14   За кражу сварочного инвертора молодой норильчанин предстанет перед судом.

 19 декабря 2018 
20:10   Сегодня в аэропорту Норильска пассажир скончался в самолете перед самым вылетом 18:00   Житель Норильска получит новые окна ПВХ взамен некачественных, установленных одной из фирм города. Спор, правда, пришлось решать в суде.
17:31   В 2018 году в более чем 30 детских садах Большого Норильска выполнены различные ремонтные работы. Не стали исключением детские сады № 32 «Снегирек» и № 62 «Почемучка». 17:06   Налоговая инспекция в связи с капитальным ремонтом здания будет принимать посетителей по другому адресу.
16:31   «Братья Ч» для Ивана К. 16:20   Утверждены проекты благоустройства площадки в Талнахе и общественного пространства на набережной ручья Кайерканский.
15:42   Таймыр станет территорией опережающего развития. План по реализации потенциала Арктики будет разработан до 11 марта 2019 года. 15:39   Морозная и вместе с тем ветреная погода в Норильске сохранится до завтрашнего дня.
15:30   Старший тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин проведет в Норильске семинар для детских тренеров. 15:17   В Норильске стартует пятый этап декады дорожной безопасности детей.
15:08   Все пенсии за январь 2019 года в Красноярском крае будут выплачены в срок или досрочно. 14:32   Преступник с опытом. Ранее судимый 39-летний норильчанин вновь предстанет перед судом за воровство.
13:18   Уже в этот четверг в СРК «Арена» развернется большая новогодняя душевная «Подарошная»! Не упусти возможность сделать близким уникальный подарок и помочь ребенку. 13:15   Молодой норильчанин предстанет перед судом за фальшивые водительские права.
11:15   Завершился четвертый тур проекта Follow Up Siberia!. 10:59   Из-за аварии на талнахской автодороге образовался затор. Движение автотранспорта невозможно.
09:20   В Норильске объявлено штормовое предупреждение.

 18 декабря 2018 
14:57   Почти 95 миллионов рублей заработной платы недополучили работники в Красноярском крае. 14:37   С 1 января 2019 года протяженность автобусных маршрутов № 6 и № 11 уменьшится на полтора километра.
14:31   К 2030 году планируется улучшить транспортное сообщение Норильска с материком. 14:09   Что поможет стать Норильску экологически благополучным? Администрация города в Стратегии развития Норильска до 2030 года определила целевые ориентиры в этой области.
13:14   Бюджет Норильска на ближайшие три года принят в трёх чтениях. 12:38   В Стратегии социально-экономического развития Норильска до 2030 года определена миссия города на уровне страны, региона и на межмуниципальном уровне.
11:49   МВД меняет правила прохождения техосмотра. 11:40   Накануне православные отмечали день памяти Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей горняков.
11:10   Многодетные семьи теперь тоже могут расчитывать на льготные авиабилеты по программе субсидированния авиаперевозок. 10:50   В арт-резиденции Норильска пройдет встреча с художницей из Северной столицы.
10:28   Сегодня в Норильске проживают 180 тысяч человек. И население Норильска одно из самых молодых в стране.




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