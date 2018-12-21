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21 декабря 2018, 16:24



В Городском центре культуры 28 декабря стартует череда новогодних представлений, которые смогут посмотреть более 10 тысяч норильчан.

Для гостей главной концертной площадки Норильска в фойе первого этажа будут обустроены фотозоны, а в выставочном зале у красавицы елки каждый ребенок сможет принять участие в веселых конкурсах и забавах. Зажечь огни на новогодней елочке гостям помогут Дедушка Мороз и Снегурочка, которые с радостью поиграют с ребятами. Дедушка Мороз выслушает заготовленные стишки и, конечно, вручит сладкие подарки. Поэтому прийти на представление стоит за полчаса до его начала. А в Большом зале ребят ждет музыкальная сказка. В этом году Дедушка Мороз решил встретить праздник по-особенному, открыв его невероятным шоу "Звезда новогоднего леса!". Для того чтобы найти талантливых участников этой праздничной феерии, он отправляет верного друга Собаку на поиски, и не куда-то, а к жителям новогоднего леса. В компании Ежика, Белочек, Совы, Зайца, Волка и Медведя ребята пройдут увлекательный путь от веселья на лесной опушке к открытию настоящего праздничного шоу. Конечно, не обойдется и без курьезных ситуаций, ведь в лесу живут Лиса и Ворона, которые считаться с остальными зверями не намерены и весь праздник хотят взять в собственные руки. Цена билета на представление - 400 руб., билеты можно приобрести в кассе ГЦК, Орджоникидзе, 15.

Просмотров:155 Музыкальные сказки в ГЦК будут проходить трижды в день, в 12.00, 15.00 и в 17.00. При этом 29 декабря в 12.00 состоится благотворительный утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 30 декабря запланировано две сказки, в 12.00 и в 15.00. С 2 по 6 января новогодние представления пройдут для всех жителей Норильска.Для гостей главной концертной площадки Норильска в фойе первого этажа будут обустроены фотозоны, а в выставочном зале у красавицы елки каждый ребенок сможет принять участие в веселых конкурсах и забавах. Зажечь огни на новогодней елочке гостям помогут Дедушка Мороз и Снегурочка, которые с радостью поиграют с ребятами. Дедушка Мороз выслушает заготовленные стишки и, конечно, вручит сладкие подарки. Поэтому прийти на представление стоит за полчаса до его начала.А в Большом зале ребят ждет музыкальная сказка. В этом году Дедушка Мороз решил встретить праздник по-особенному, открыв его невероятным шоу "Звезда новогоднего леса!". Для того чтобы найти талантливых участников этой праздничной феерии, он отправляет верного друга Собаку на поиски, и не куда-то, а к жителям новогоднего леса. В компании Ежика, Белочек, Совы, Зайца, Волка и Медведя ребята пройдут увлекательный путь от веселья на лесной опушке к открытию настоящего праздничного шоу. Конечно, не обойдется и без курьезных ситуаций, ведь в лесу живут Лиса и Ворона, которые считаться с остальными зверями не намерены и весь праздник хотят взять в собственные руки.Цена билета на представление - 400 руб., билеты можно приобрести в кассе ГЦК, Орджоникидзе, 15.