Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 16:24



В КДЦ «Юбилейный» в новогодние праздники пройдет восемь сказочных представлений для детей.

Также Снеговик будет спасать подарки на радость детям 26 декабря в 18.00, 27 декабря в 14.00 и 18.00 и 4 января 2019 года в 14.00 и 16.00. Цена билета - 400 рублей. Для самых маленьких зрителей 3 января в 14.30 и 15.30 пройдут развлекательные программы «Дед Мороз и его друзья». Цена билета - 300 рублей.

Просмотров:162 26 декабря в 16.00 юных кайерканцев ждут на благотворительное новогоднее представление для детей от пяти лет «Как Снеговик подарки спасал», после которого малышам будут вручены подарки, собранные в ходе акции «Учитесь быть волшебником». Напомним, эта социально-культурная акция начала работу с 1 декабря, в ней примут участие организации, предприятия и жители города.Также Снеговик будет спасать подарки на радость детям 26 декабря в 18.00, 27 декабря в 14.00 и 18.00 и 4 января 2019 года в 14.00 и 16.00. Цена билета - 400 рублей.Для самых маленьких зрителей 3 января в 14.30 и 15.30 пройдут развлекательные программы «Дед Мороз и его друзья». Цена билета - 300 рублей.