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Благотворительный фестиваль "Добрый Норильск"

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 декабря 2018, 16:24

В КДЦ «Юбилейный» в новогодние праздники пройдет восемь сказочных представлений для детей.


26 декабря в 16.00 юных кайерканцев ждут на благотворительное новогоднее представление для детей от пяти лет «Как Снеговик подарки спасал», после которого малышам будут вручены подарки, собранные в ходе акции «Учитесь быть волшебником». Напомним, эта социально-культурная акция начала работу с 1 декабря, в ней примут участие организации, предприятия и жители города.
Также Снеговик будет спасать подарки на радость детям 26 декабря в 18.00, 27 декабря в 14.00 и 18.00 и 4 января 2019 года в 14.00 и 16.00. Цена билета - 400 рублей.
Для самых маленьких зрителей 3 января в 14.30 и 15.30 пройдут развлекательные программы «Дед Мороз и его друзья». Цена билета - 300 рублей.

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    Список новостей

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16:25   Музей Норильска готовит для горожан к Новому году обширную празднично-развлекательную программу. 16:24   В КДЦ «Юбилейный» в новогодние праздники пройдет восемь сказочных представлений для детей.
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 20 декабря 2018 
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 19 декабря 2018 
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15:42   Таймыр станет территорией опережающего развития. План по реализации потенциала Арктики будет разработан до 11 марта 2019 года. 15:39   Морозная и вместе с тем ветреная погода в Норильске сохранится до завтрашнего дня.
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