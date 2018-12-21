Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 16:25



Музей Норильска готовит для горожан к Новому году обширную празднично-развлекательную программу.

Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 46-13-27. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдет 3 января в 16.00 и 4 и 5 января в 14.00 (также по предварительной записи). А в художественной галерее МВК «Музей Норильска» (ул. Талнахская, 78) в новогодние каникулы пройдет познавательно-развлекательная программа «Зимние праздники». Здесь праздник состоится 3, 4 и 5 января в 13.00. Предварительная запись для индивидуальных посетителей по телефону 43-36-16.

Просмотров:167 Музей Норильска (Ленинский проспект, 14) с 15 декабря по 13 января проводит для юных норильчан, их родителей и учителей новогоднюю музейную программу «Кто такая Актировка?». Всем школьникам разрешается посещать веселый и познавательный новогодний праздник в Музее Норильска. Занятие о климатических особенностях родного Таймыра пройдет вместе с любимым героем всех норильских школьников.Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 46-13-27. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдет 3 января в 16.00 и 4 и 5 января в 14.00 (также по предварительной записи).А в художественной галерее МВК «Музей Норильска» (ул. Талнахская, 78) в новогодние каникулы пройдет познавательно-развлекательная программа «Зимние праздники». Здесь праздник состоится 3, 4 и 5 января в 13.00. Предварительная запись для индивидуальных посетителей по телефону 43-36-16.