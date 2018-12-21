Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 16:25



Завтра в Концертном зале Норильской детской школы искусств состоится театрализованное новогоднее представление «Новогодний серпантин. На золотом крыльце сидели».

Билеты можно приобрести в кассе НДШИ (ул. Б. Хмельницкого,17а). Телефоны для справок: 46-90-00, 46-90-02, 46-90-03.

Просмотров:174 В 15.00 и 18.00 детей и взрослых ждет встреча со знакомыми и неизвестными сказочными героями и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все роли в спектакле исполняют учащиеся и преподаватели Норильской детской школы искусств.Билеты можно приобрести в кассе НДШИ (ул. Б. Хмельницкого,17а). Телефоны для справок: 46-90-00, 46-90-02, 46-90-03.