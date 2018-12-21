Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 16:49



Низкие температуры продержатся в Норильске еще два дня. К середине воскресенья начнется потепление и задует ветер.

А вот в воскресенье, 23 декабря, погода начнет меняться. Постепенно в городе потеплеет до 30 градусов, вместе с тем начнет дуть северный ветер до 15 м/сек. Еще сильнее задует в понедельник. Как сообщали синоптики «Заполярной правде», порывы могут достигать уже 20 м/сек, в горных районах еще больше. Температура воздуха при этом составит -25…-30°.

Просмотров:212 На 16.30 пятницы в Норильске 43°С. На улице холодно, но безветренно. Такая же погода ожидается и завтра, 22 декабря. Преимущественно без осадков, ночью и утром туман, видимость менее 1000 м, ветер неустойчивый 2-7 м/с, температура воздуха ночью и днем -35…-40°С, в низинах -41…-46°С.А вот в воскресенье, 23 декабря, погода начнет меняться. Постепенно в городе потеплеет до 30 градусов, вместе с тем начнет дуть северный ветер до 15 м/сек.Еще сильнее задует в понедельник. Как сообщали синоптики «Заполярной правде», порывы могут достигать уже 20 м/сек, в горных районах еще больше. Температура воздуха при этом составит -25…-30°.