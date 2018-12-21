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21 декабря 2018, 16:59

«Артистёнка» не узнать. Скоро в помещение на Набережной Урванцева, 29, переедет одно из отделений Норильской детской школы искусств.


Детей и их преподавателей уже готово принять уютное здание с нарядным концертным залом, великолепной отделкой стен и кабинетов. На днях состоится официальная приемка здания, отремонтированного под ключ. Сцена «Артистенка» смонтирована по-новому, от старой отделки не осталось и следа. Специальные звукоизоляционные панели имеют очень эстетичный вид, они обработаны огнеупорным составом и абсолютно безопасны. Все стены в помещениях - спокойного и благородного песочного цвета. Здесь есть современные сети, подключение в трех точках к Wi-Fi и прочие удобства.
Напомним, подрядчик, который выиграл тендер на этот ремонт, компания «Главстрой», «зашел» в здание на Набережной, 29, во второй половине марта этого года и к середине декабря уже завершил работы. Ремонт получился добротный и капитальный. Алексей Лупка, генеральный директор подрядной организации, рассказал «Заполярке», что заказчик дал им возможность заранее подготовиться к ремонту, отработать поставки в летнюю навигацию. «Все выполнено в абсолютном соответствии с проектом. Сложностей не было, материалы приобретались на материке», - отметил Алексей Лупка.
Технический надзор за ремонтными работами все время осуществлял УКРиС. Начальник муниципального управления капремонтов Дмитрий Самородов говорит, что вполне доволен окончанием работ, стоимость которых составляет 17 миллионов рублей. «Объект отремонтирован в рамках программы поддержания действующих объектов муниципальной собственности. Подрядчик, выбранный путем открытого аукциона, полностью выполнил замену электрической сети, систему вентиляции, заменил оконные и дверные блоки, отремонтировал концертный зал и прилегающие второстепенные помещения: раздевалки, душевые, санузлы. Здание приведено к современным требованиям. Сразу после Нового года балансодержатель сможет использовать помещение по своему усмотрению: завозить мебель и музыкальные инструменты», - сказал руководитель УКРиС.
Напомним, помещение площадью 324 квадратных метра было спроектировано и построено специально для детской театральной студии более 20 лет назад. Сегодня требования несколько иные; обновленный «Артистёнок» теперь соответствует нормам пожарной и санитарной безопасности. Повторим, в здание переедут дети, обучающиеся музыке в НДШИ на Б. Хмельницкого, 17. Кстати, спектакли и концерты смогут посещать инвалиды-колясочники - для этого здесь расширены дверные проемы и установлены пандусы.
По словам Дмитрия Самородова, в 2019 году в этом здании, но уже по новым контрактам запланирован ремонт фасада и ограждений. Здесь также усилят конструкции нулевого цикла и частично обновят кровлю. Эти работы учебному и творческому процессу не помешают.

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