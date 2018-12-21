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21 декабря 2018, 17:22



Подводя итоги этого года, в Агентстве развития Норильска обсуди планы на 2019 год: открытие туристских информационных центров в Норильске и Дудинке, фестивали рыбалки и света, проведение форума мэров зимних городов мира и другое

В Агентстве развития Норильска состоялось расширенное заседание правления. В нем приняли участие председатель правления, вице-президент - руководитель блока социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норникель» Лариса Зелькова; члены правления - председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков и заместитель директора ЗФ ПАО «ГМК «Норникель» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин. Также участниками заседания стали директор ЗФ ПАО «ГМК «Норникель» Николай Уткин, глава города Норильска Ринат Ахметчин, и. о. главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Галина Гаврилова. На заседании были представлены итоги деятельности АРН в 2018 году и планы на 2019 год. В уходящем году мероприятия, организованные агентством, посетили почти 46,5 тыс. человек, был реализован 21 проект. Партнерами АРН стали более 100 местных и российских организаций. В реализацию проектов были вовлечены 211 волонтеров. В 2019 году АРН планирует запустить онлайн-ресурс «Бизнес-Навигатор», реализовать программы обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, координировать работу по разработке эскизного проекта Арктического музея современного искусства АММА и реставрацию двух мозаичных панно на улице Комсомольской. Будет представлен для публичного обсуждения проект мастер-плана пространственного развития города Норильска. В направлении «Развитие туризма» продолжится работа по созданию туристско-рекреационного кластера. Агентство окажет экспертное, организационное и финансовое содействие в открытии туристских информационных центров в Норильске и Дудинке, а также в создании на территории туристской навигации. В календаре городских событий появится фестиваль «Подледная рыбалка на Енисее», Фестиваль стрит-арта, Фестиваль света и другие. Летом норильчане снова погрузятся во «вкусную» атмосферу полюбившегося гастрономического фестиваля «СЕВЕР», а в ноябре станут участниками этнофестиваля «Большой Аргиш». В числе деловых мероприятий, направленных на развитие города, планируется проведение международного форума «Ассоциации мэров зимних городов мира». Председатель правления Лариса Зелькова поблагодарила команду агентства за работу, проведенную в 2018 году. Поддержку планам 2019 года выразили все присутствующие на заседании правления.

Просмотров:157 В Агентстве развития Норильска состоялось расширенное заседание правления. В нем приняли участие председатель правления, вице-президент - руководитель блока социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норникель» Лариса Зелькова; члены правления - председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков и заместитель директора ЗФ ПАО «ГМК «Норникель» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин. Также участниками заседания стали директор ЗФ ПАО «ГМК «Норникель» Николай Уткин, глава города Норильска Ринат Ахметчин, и. о. главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Галина Гаврилова.На заседании были представлены итоги деятельности АРН в 2018 году и планы на 2019 год. В уходящем году мероприятия, организованные агентством, посетили почти 46,5 тыс. человек, был реализован 21 проект. Партнерами АРН стали более 100 местных и российских организаций. В реализацию проектов были вовлечены 211 волонтеров.В 2019 году АРН планирует запустить онлайн-ресурс «Бизнес-Навигатор», реализовать программы обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, координировать работу по разработке эскизного проекта Арктического музея современного искусства АММА и реставрацию двух мозаичных панно на улице Комсомольской. Будет представлен для публичного обсуждения проект мастер-плана пространственного развития города Норильска. В направлении «Развитие туризма» продолжится работа по созданию туристско-рекреационного кластера. Агентство окажет экспертное, организационное и финансовое содействие в открытии туристских информационных центров в Норильске и Дудинке, а также в создании на территории туристской навигации.В календаре городских событий появится фестиваль «Подледная рыбалка на Енисее», Фестиваль стрит-арта, Фестиваль света и другие. Летом норильчане снова погрузятся во «вкусную» атмосферу полюбившегося гастрономического фестиваля «СЕВЕР», а в ноябре станут участниками этнофестиваля «Большой Аргиш».В числе деловых мероприятий, направленных на развитие города, планируется проведение международного форума «Ассоциации мэров зимних городов мира».Председатель правления Лариса Зелькова поблагодарила команду агентства за работу, проведенную в 2018 году. Поддержку планам 2019 года выразили все присутствующие на заседании правления.