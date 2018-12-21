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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:14 Авария на перекрестке. В Норильске грузовик, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автобусом и легковушкой.
17:37 На последнем в этом году заседании Градостроительного совета еще раз обсудили отель на Ленинском проспекте и строительство храма в Талнахе.
17:28 В Заполярном театре драмы состоится концерт «Хоронько-оркестра»
17:25 Подходит к своему финалу акция «Новогодние подарки для пожилых и одиноких», которую в Норильске организовали неравнодушные горожане.
17:22 Подводя итоги этого года, в Агентстве развития Норильска обсуди планы на 2019 год: открытие туристских информационных центров в Норильске и Дудинке, фестивали рыбалки и света, проведение форума мэров зимних городов мира и другое
16:59 «Артистёнка» не узнать. Скоро в помещение на Набережной Урванцева, 29, переедет одно из отделений Норильской детской школы искусств.
16:49 Низкие температуры продержатся в Норильске еще два дня. К середине воскресенья начнется потепление и задует ветер.
16:25 Завтра в Концертном зале Норильской детской школы искусств состоится театрализованное новогоднее представление «Новогодний серпантин. На золотом крыльце сидели».
16:25 Музей Норильска готовит для горожан к Новому году обширную празднично-развлекательную программу.
16:24 В КДЦ «Юбилейный» в новогодние праздники пройдет восемь сказочных представлений для детей.
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