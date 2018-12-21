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21 декабря 2018, 17:25



Подходит к своему финалу акция «Новогодние подарки для пожилых и одиноких», которую в Норильске организовали неравнодушные горожане.

Всего добровольцами собрано 23 подарка, в каждый пакет, помимо вкусных и полезных продуктов, вложены новогодние и рождественские открытки, сделанные малышами из 4-й гимназии. На сегодняшний день одиноким и немощным старикам, основным подопечным Центра милосердия, осталось развести по домам последние шесть продуктовых наборов. Многие из благополучателей годами не выходят из дому, и радость таких людей - в ответ на внимание и доброту волонтеров - трудно переоценить.

Просмотров:179 Акцию ежегодно устраивают в Центре милосердия города Норильска. В этом году вместе с сестричеством подарки для стариков формировали и развозили по адресам волонтеры городского молодежной организации Brand New Norilsk, позиционирующей себя как СМИ с активной гражданской позицией: все силы ребята направляют на создание позитивного настроя и созидание в родном городе.Всего добровольцами собрано 23 подарка, в каждый пакет, помимо вкусных и полезных продуктов, вложены новогодние и рождественские открытки, сделанные малышами из 4-й гимназии.На сегодняшний день одиноким и немощным старикам, основным подопечным Центра милосердия, осталось развести по домам последние шесть продуктовых наборов. Многие из благополучателей годами не выходят из дому, и радость таких людей - в ответ на внимание и доброту волонтеров - трудно переоценить.