Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2018, 17:28



В Заполярном театре драмы состоится концерт «Хоронько-оркестра»

Джазовый коллектив из Санкт-Петербурга хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Их концерты всегда уникальны за счет импровизации, живого общения со зрителями и неповторимыми постановками, в которые превращаются все композиции оркестра. Концерт в Норильске пройдет всего один раз - 17 января - на основной сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. Приобрести билеты могут все желающие по цене от 800 рублей. Помимо театра Дмитрий Хоронько посетит Норильский колледж искусств, где проведет мастер-класс, раскроет студентам секреты и нюансы живого выступления на сцене. Напомним, "Лаборатория современной драматургии "Полярка" проходит в Норильске с 2013 года. В числе задач проекта - создание специальной программы для знакомства зрителей с основными творческими достижениями в том или ином направлении современного театрального искусства. В этом году "Полярка" будет посвящена теме "Реальность: объективная, субъективная, виртуальная".

Просмотров:159 С 14 по 20 января в Норильске пройдет XII ежегодная "Лаборатория современной драматургии "Полярка". Агентство развития Норильска является партнером этого проекта и в нынешнем сезоне приглашает для участия в специальной программе "Полярки" "Хоронько-оркестр" во главе с его лидером, артистом театра и кино, композитором и музыкантом Дмитрием Хоронько.Джазовый коллектив из Санкт-Петербурга хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Их концерты всегда уникальны за счет импровизации, живого общения со зрителями и неповторимыми постановками, в которые превращаются все композиции оркестра.Концерт в Норильске пройдет всего один раз - 17 января - на основной сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. Приобрести билеты могут все желающие по цене от 800 рублей.Помимо театра Дмитрий Хоронько посетит Норильский колледж искусств, где проведет мастер-класс, раскроет студентам секреты и нюансы живого выступления на сцене.Напомним, "Лаборатория современной драматургии "Полярка" проходит в Норильске с 2013 года. В числе задач проекта - создание специальной программы для знакомства зрителей с основными творческими достижениями в том или ином направлении современного театрального искусства.В этом году "Полярка" будет посвящена теме "Реальность: объективная, субъективная, виртуальная".