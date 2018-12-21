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21 декабря 2018, 17:37



На последнем в этом году заседании Градостроительного совета еще раз обсудили отель на Ленинском проспекте и строительство храма в Талнахе.

Вторым вопросом было рассмотрение эскизного проекта храмового комплекса в Талнахе, в Студенческом сквере в районе улицы Бауманской. Комплекс будет назван в честь Великомученицы Варвары и будет состоять из собственно храма на 500 прихожан и церковного дома, где разместятся воскресная школа и служебные помещения. Пятикупольное здание с колокольней в высоту поднимется на 38 метров и вместит притвор, алтарь и молельный зал. Проект выполнили московские специалисты - АО "Моспроект", сейчас идет выбор субподрядчика, начало строительства намечено на лето 2019 года. Проект храмового комплекса на Градостроительном совете одобрен, но с оговоркой о необходимости благоустройства окружающей парковой территории.

Просмотров:162 Два вопроса были в этот раз вынесены на суд членов градсовета. Уже не в первый раз рассматривался экстерьер здания бывшего детского сада на Ленинском проспекте, 23, где планируется разместить новый отель. Он выходит фасадом на «красную линию» главной улицы города, и потому к его внешнему виду относятся особенно требовательно. В этот раз инвестор предложил добавить к одному из входов застекленную пристройку - теплую веранду под ресторан. В ответ члены градсовета предложили либо рассмотреть вариант с одной пристройкой, расположенной по всему протяжению фасада, либо двух - размещенных симметрично. Проект вновь отдан на доработку.Вторым вопросом было рассмотрение эскизного проекта храмового комплекса в Талнахе, в Студенческом сквере в районе улицы Бауманской. Комплекс будет назван в честь Великомученицы Варвары и будет состоять из собственно храма на 500 прихожан и церковного дома, где разместятся воскресная школа и служебные помещения. Пятикупольное здание с колокольней в высоту поднимется на 38 метров и вместит притвор, алтарь и молельный зал. Проект выполнили московские специалисты - АО "Моспроект", сейчас идет выбор субподрядчика, начало строительства намечено на лето 2019 года. Проект храмового комплекса на Градостроительном совете одобрен, но с оговоркой о необходимости благоустройства окружающей парковой территории.