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21 декабря 2018, 18:14



Авария на перекрестке. В Норильске грузовик, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автобусом и легковушкой.

По предварительной версии, грузовик при повороте налево не пропустил служебный автобус, который ехал по прямой с Набережной Урванцева на ул. Советская. Столкнувшись с автобусом, грузовик задел еще и автомобиль «Рено-Логан», стоявший на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Как сообщили «Заполярной правде» в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску, в служебном автобусе пассажиров не было, никто из водителей не пострадал. Материальный ущерб от повреждения техники еще предстоит оценить экспертам.

Просмотров:185 Сегодня днем в Норильске на перекрестке улиц Советская и Комсомольская столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль.По предварительной версии, грузовик при повороте налево не пропустил служебный автобус, который ехал по прямой с Набережной Урванцева на ул. Советская. Столкнувшись с автобусом, грузовик задел еще и автомобиль «Рено-Логан», стоявший на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора.Как сообщили «Заполярной правде» в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску, в служебном автобусе пассажиров не было, никто из водителей не пострадал. Материальный ущерб от повреждения техники еще предстоит оценить экспертам.