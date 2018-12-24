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24 декабря 2018, 12:49



Крайний Север показал свой суровый нрав. В день открытия городской елки в Норильске погода отметилась морозом под минус 40 и северным ветерком.

И все-таки погода внесла свои коррективы в сценарий праздника - концертную программу у елки из-за экстремального холода пришлось свести к минимуму, но зато какой был фейерверк! Его видели из разных концов города. С наступающим праздником горожан поздравил глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Завершается 2018 год, который стал юбилейным для нашего города. В этом году произошло очень много значимых событий. Мы наконец-то завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, достроили перинатальный центр, и в нем появились на свет маленькие норильчата, выбрали Президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края. Год для всех нас был очень насыщенным на различные события и перемены. Я думаю, что следующий год будет для нас немного легче, счастливее и удачнее. Одно из первых знаковых событий нового, 2019 года - Международная зимняя Универсиада, которая пройдет в Красноярске в марте. Я желаю вам всем счастья, здоровья и благополучия. С наступающим Новым годом!».

Просмотров:652 Несмотря на холод, на открытие городской елки собралось довольном много народа. Снежный городок был наполнен детским смехом, шумом, гамом, толчеей на снежных горках, и все это сопровождалось подборкой новогодних мелодий.И все-таки погода внесла свои коррективы в сценарий праздника - концертную программу у елки из-за экстремального холода пришлось свести к минимуму, но зато какой был фейерверк! Его видели из разных концов города.С наступающим праздником горожан поздравил глава города Норильска Ринат Ахметчин: