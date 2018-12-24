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24 декабря 2018, 12:51



Началась последняя рабочая неделя в уходящем году. Она будет длиннее, чем обычно.

Напомним, в 2019 году первым рабочим днем будет среда, 9 января.

Просмотров:403 До Нового года остается всего неделя. Но для работающих людей она будет длиннее обычной. Вместо пяти дней трудиться придется шесть. Суббота, 29 декабря, объявлена рабочим днем.Напомним, в 2019 году первым рабочим днем будет среда, 9 января.