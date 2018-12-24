Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 декабря 2018, 14:07



День открытых дверей прошел в норильском СИЗО.

«Теперь я спокойна, - поделилась бабушка одного из заключенных. - Когда внук по телефону рассказывал, что здесь есть и плазменный телевизор, и спортзал, и питание нормальное, я думала, что он меня просто успокаивает, а сейчас сама увидела, что все не так уж и плохо, как я себе представляла. И сотрудники доброжелательные». Отметим, что из 200 человек, находящихся сегодня в СИЗО, наказание отбывают здесь 19 человек. Это те, кто сами изъявили желание не в колонию отправиться, а сидеть и работать в следственном изоляторе - несмотря на то, что условия содержания в СИЗО схожи с тюрьмой и передвижение арестантов по территории, в отличие от колонии, ограничено. Например, заключенный Ростислав рассказал, что ему пошли навстречу и оставили в Норильске, чтобы он был поближе к старенькой бабушке. Иначе он не смог бы с ней увидеться целых шесть лет, так как колонии общего режима, где он должен был отбывать наказание, в городе нет, только строгого. Основная же задача СИЗО - обеспечить содержание под стражей подследственных и подсудимых на время следствия и суда соответственно, а также осужденных - до перевода к месту заключения. Всего в СИЗО-4 в двух режимных корпусах более 130 камер для размещения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На каждого постояльца приходится свыше 4 кв. метров площади. Все подследственные размещены по категориям: впервые попавшие в места лишения свободы, ранее отбывавшие наказание и т. д., всего 16 категорий. Раздельное содержание исключает общение рецидивистов с теми, кто попал в изоляцию впервые. СИЗО-4 - современное пенитенциарное учреждение, оснащенное техническими средствами охраны и надзора. Обеспечение безопасности поставлено на очень высоком уровне - изолятор, небольшой по своей площади, оборудован современной системой видеонаблюдения. На контрольно-пропускном пункте установлен пост досмотра с металлодетектором «Гвоздика» для предотвращения проноса в учреждение запрещенных предметов. Отметим, что и на диктофон, и на фотоаппарат, которые мы как журналисты имели при себе, понадобилось оформлять специальное разрешение. А телефоны на территорию даже сотрудникам проносить строго запрещено. Всего в 2017 году в норильском СИЗО прошло два дня открытых дверей.

Просмотров:412 Родственники осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, смогли не только поздравить своих близких с наступающим Новым годом, но и посмотреть, в каких условиях они содержатся.Отметим, что из 200 человек, находящихся сегодня в СИЗО, наказание отбывают здесь 19 человек. Это те, кто сами изъявили желание не в колонию отправиться, а сидеть и работать в следственном изоляторе - несмотря на то, что условия содержания в СИЗО схожи с тюрьмой и передвижение арестантов по территории, в отличие от колонии, ограничено.Например, заключенный Ростислав рассказал, что ему пошли навстречу и оставили в Норильске, чтобы он был поближе к старенькой бабушке. Иначе он не смог бы с ней увидеться целых шесть лет, так как колонии общего режима, где он должен был отбывать наказание, в городе нет, только строгого.Основная же задача СИЗО - обеспечить содержание под стражей подследственных и подсудимых на время следствия и суда соответственно, а также осужденных - до перевода к месту заключения.Всего в СИЗО-4 в двух режимных корпусах более 130 камер для размещения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На каждого постояльца приходится свыше 4 кв. метров площади. Все подследственные размещены по категориям: впервые попавшие в места лишения свободы, ранее отбывавшие наказание и т. д., всего 16 категорий. Раздельное содержание исключает общение рецидивистов с теми, кто попал в изоляцию впервые.СИЗО-4 - современное пенитенциарное учреждение, оснащенное техническими средствами охраны и надзора. Обеспечение безопасности поставлено на очень высоком уровне - изолятор, небольшой по своей площади, оборудован современной системой видеонаблюдения. На контрольно-пропускном пункте установлен пост досмотра с металлодетектором «Гвоздика» для предотвращения проноса в учреждение запрещенных предметов.Отметим, что и на диктофон, и на фотоаппарат, которые мы как журналисты имели при себе, понадобилось оформлять специальное разрешение. А телефоны на территорию даже сотрудникам проносить строго запрещено.Всего в 2017 году в норильском СИЗО прошло два дня открытых дверей.