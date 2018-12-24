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24 декабря 2018, 17:01



Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у ребятишек, которые находятся на лечении в стационарных отделениях норильских больниц.

В этом году почетная миссия быть Дедом Морозом досталась доктору Степану Соболю, а его помощницей Снегурочкой стала процедурная медсестра ПНД Екатерина Ветрова. Ребятня с нетерпением ждала утренники и постаралась к ним подготовиться, подучить стихотворения. Доктора считают, что такие яркие и добрые эмоции просто жизненно необходимы детям, поскольку позволяет им быстро поправиться. Ну, а подарок увеличивает вдвое больше положительных эмоций. В этом году Объединению профсоюзных организаций работников медучреждений города Норильска помогали норильские предприниматели Денис Зиновьев и его помощник Артем Финн, а также Елена Трофимова и сестры Людмила Габасова и Наталья Усик.

Просмотров:332 Каждый год в канун Нового года медики примеряют на себя облик сказочных волшебников и посещают маленьких пациентов больниц. Помогают Деду Морозу и Снегурочке сотрудники Объединения профсоюзных организаций работников медучреждений города. Они при поддержке норильских предпринимателей проводят утренники для ребятишек, которые поправляют свое здоровье. В рамках этой акции Дед Мороз со Снегурочкой традиционно посещают Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5, Норильскую межрайонную детскую больницу и Норильскую межрайонную больницу № 1 и дарят детворе веру в волшебство, хорошее настроение и подарки.В этом году почетная миссия быть Дедом Морозом досталась доктору Степану Соболю, а его помощницей Снегурочкой стала процедурная медсестра ПНД Екатерина Ветрова. Ребятня с нетерпением ждала утренники и постаралась к ним подготовиться, подучить стихотворения. Доктора считают, что такие яркие и добрые эмоции просто жизненно необходимы детям, поскольку позволяет им быстро поправиться. Ну, а подарок увеличивает вдвое больше положительных эмоций.В этом году Объединению профсоюзных организаций работников медучреждений города Норильска помогали норильские предприниматели Денис Зиновьев и его помощник Артем Финн, а также Елена Трофимова и сестры Людмила Габасова и Наталья Усик.