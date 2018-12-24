|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:47 Безопасность Норильска в преддверии праздников организована на самом высоком уровне.
15:37 Подведены промежуточные итоги соревнования педагогов в рамках конкурса "Учитель года - 2019".
14:57 Все сильнейшие боксеры Норильска приняли участие в чемпионате и первенстве Норильска памяти Евгения Темина.
14:36 Норильчанин стал жертвой мошенников при покупке телевизора.
14:18 Благотворительный утренник для детей-инвалидов прошел сегодня в Норильске в «Трех вершинах».
14:12 Подытожили 2018 год. Сегодня в Красноярске состоялось итоговое в этом году заседание краевого Правительства.
11:52 Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Универсиады-2019.
11:21 «Норникель» будет поддерживать коренные малочисленные народы. Соответствующее соглашение компания подписала с ФАДН.
11:12 В составе правления «Норникеля» произошли изменения.
10:41 Сегодня ночью над Норильском пролетел Санта-Клаус. Передвижение новогоднего волшебника отследили американские военные.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх