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24 декабря 2018, 17:04



Центр милосердия Норильска проводит очередную акцию «Дари радость на Рождество». В этом году к ней присоединились другие благотворительные акции: «Монетка», «Добрая елка» и проект от неравнодущных норильчан «Новогодние подарки для пожилых и одиноких».

По словам руководителя центра Татьяны Ласточкиной, для других подопечных Центра милосердия - многодетных семей и семей, где детей воспитывает одинокая мама, - идет формирование примерно 40 подарков с продуктами питания, игрушками, косметикой, необходимыми бытовыми вещами. Несколько коробок с продуктами питания, сладкими подарками, игрушками и одеждой отправятся в эту среду, 26 декабря, в детский дом «Ромашка» в Дудинку. Игрушки в этот раз собирались силами сотрудников перинатального центра и редакции городской газеты «Заполярная правда». Поздравить таймырских сирот с Рождеством традиционно ездят сестры милосердия и представители Норильской епархии. Еще около 20 подарков предназначены для детей из приюта, который находится в комплексном социальном центре в Талнахе, - там рождественский утренник по традиции пройдет 6 января, в Сочельник.

Просмотров:313 23 подарка волонтеры развезли по домам для немощных и одиноких стариков, которые по несколько лет не выходят из дома. Пожилые люди были откровенно признательны визиту гостей с продуктовыми наборами и в целом добровольческому движению. Все они с умилением рассматривали самодельные открытки, переданные второклассниками 4-й гимназии (классный руководитель, организовавшая малышей на доброе дело, - педагог начальных классов Елена Александрова). Напомним, в этом году вместе с сестричеством подарки для стариков формировали и развозили по адресам волонтеры городской молодежной организации Brand New Norilsk.По словам руководителя центра Татьяны Ласточкиной, для других подопечных Центра милосердия - многодетных семей и семей, где детей воспитывает одинокая мама, - идет формирование примерно 40 подарков с продуктами питания, игрушками, косметикой, необходимыми бытовыми вещами.Несколько коробок с продуктами питания, сладкими подарками, игрушками и одеждой отправятся в эту среду, 26 декабря, в детский дом «Ромашка» в Дудинку. Игрушки в этот раз собирались силами сотрудников перинатального центра и редакции городской газеты «Заполярная правда». Поздравить таймырских сирот с Рождеством традиционно ездят сестры милосердия и представители Норильской епархии.Еще около 20 подарков предназначены для детей из приюта, который находится в комплексном социальном центре в Талнахе, - там рождественский утренник по традиции пройдет 6 января, в Сочельник.