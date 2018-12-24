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24 декабря 2018, 17:14



В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол - в школу. Регион «Заполярье». В марте будущего года они поедут на всероссийский финал в подмосковное Щелково.

«Проект занимает важное место в спортивной жизни Норильска. С каждым годом уровень участников растет, и подтверждение тому – нынешние финалы. Особенно порадовали команды девочек, они показали интересную и захватывающую игру. Хочу отметить, что и в нашем клубе есть выходцы из этого проекта, например, Роман Хлопов. Я уверен, что программа развития молодых талантов и в дальнейшем будет приносить свои плоды, и все больше мальчишек и девчонок будут не просто приобщаться к спорту, но и добиваться высоких целей», - сказал генеральный директор МФК «Норильский никель», президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра Павел Белкин. Также отметим, что стартовавший в 2005 году проект, генеральным партнером которого является компания «Норникель», ежегодно объединяет армию школьников. В отборочном турнире прошлого года по всей стране приняли участие порядка 1,3 миллиона человек, по итогам нынешнего розыгрыша эта цифра ожидается в пределах полутора миллионов. В нашем этапе соревнований, который проходит четвертый год подряд и носит название «Мини-футбол – в школу. Регион «Заполярье», играют команды из Норильска, Снежногорска, Дудинки и Кольского полуострова, а также впервые присоединившиеся к турниру школьники из Читы. При этом количество участвующих в проекте норильчан и дудинцев – около 4,5 тысячи человек.

Просмотров:331 Суперфиналы прошли в минувшие выходные в Доме физической культуры. Среди мальчиков было отобрано четыре команды, которые и получили путевку в Щелково. 42-я школа обыграла гимназию № 1 – 5:1 (2001-2002 г. р.), дудинская школа № 3 в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее 38-й школы – 2:1 (2003-2004 г. р.), гимназия № 1 одолела школу № 38 – 2:1 (2005-2006 г. р.), а ученики лицея № 3 переиграли своих сверстников из школы № 14 – 1:0 (2007-2008 г. р.). Среди девочек разыгрывалось три путевки, которые завоевали футболистки школы-интерната (2001-2002 г. р.), а также две команды 38-й школы – 2003-2004 и 2005-2006 г. р.).«Проект занимает важное место в спортивной жизни Норильска. С каждым годом уровень участников растет, и подтверждение тому – нынешние финалы. Особенно порадовали команды девочек, они показали интересную и захватывающую игру. Хочу отметить, что и в нашем клубе есть выходцы из этого проекта, например, Роман Хлопов. Я уверен, что программа развития молодых талантов и в дальнейшем будет приносить свои плоды, и все больше мальчишек и девчонок будут не просто приобщаться к спорту, но и добиваться высоких целей», - сказал генеральный директор МФК «Норильский никель», президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра Павел Белкин.Также отметим, что стартовавший в 2005 году проект, генеральным партнером которого является компания «Норникель», ежегодно объединяет армию школьников. В отборочном турнире прошлого года по всей стране приняли участие порядка 1,3 миллиона человек, по итогам нынешнего розыгрыша эта цифра ожидается в пределах полутора миллионов. В нашем этапе соревнований, который проходит четвертый год подряд и носит название «Мини-футбол – в школу. Регион «Заполярье», играют команды из Норильска, Снежногорска, Дудинки и Кольского полуострова, а также впервые присоединившиеся к турниру школьники из Читы. При этом количество участвующих в проекте норильчан и дудинцев – около 4,5 тысячи человек.