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25 декабря 2018, 10:23



Норильская многодетная семья Мацепуро, воспитывающая 14 детей, награждена медалью ордена «Родительская слава».

«Ольга Владимировна и Сергей Петрович живут вместе 20 лет, воспитывают девять сыновей и пять дочерей, своим личным примером учат детей человечности и добру. Желаю вашей семье новых радостных, счастливых событий в наступающем году. А в ближайшее время – лётной погоды. Знаю, как ждут вас дома», - отметил губернатор, вручая награду.

Просмотров:204 Губернатор Александр Усс вручил красноярцам государственные и региональные награды. Одной из них – медалью ордена «Родительская слава» - поощрены норильчане Ольга и Сергей Мацепуро. Глава региона выразил искреннее восхищение супружеской парой из Норильска.«Ольга Владимировна и Сергей Петрович живут вместе 20 лет, воспитывают девять сыновей и пять дочерей, своим личным примером учат детей человечности и добру. Желаю вашей семье новых радостных, счастливых событий в наступающем году. А в ближайшее время – лётной погоды. Знаю, как ждут вас дома», - отметил губернатор, вручая награду.