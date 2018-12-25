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25 декабря 2018, 10:41



Сегодня ночью над Норильском пролетел Санта-Клаус. Передвижение новогоднего волшебника отследили американские военные.

Санта-Клаус отправился в полет для раздачи подарков детям во второй половине дня 24 декабря. Свое путешествие по России он начал с Магадана и Якутска, после чего отправился в Японию, Индонезию, посетил Австралию, затем вновь вернулся в Евразию и через Китай и Монголию снова прилетел в Россию. К 23.30 волшебник прилетел в Норильск, откуда отправился в Новосибирск, пролетев в том числе над Кузбассом около 23.38, сообщает VSЁ42.RU. Проект «NORAD следит за Сантой» действует в США с 1955 года, когда один из магазинов по ошибке указал телефон горячей линии континентального командования ПВО. В итоге операторам пришлось сказать детям, что военные помогают Санта-Клаусу не заблудиться в небе. С тех пор путь Санта-Клауса можно отследить на сайте noradsanta.org, говорится в сообщении.

Просмотров:243 В ночь с 24 на 25 декабря зарубежный новогодний волшебник пролетел над Сибирью. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.Санта-Клаус отправился в полет для раздачи подарков детям во второй половине дня 24 декабря. Свое путешествие по России он начал с Магадана и Якутска, после чего отправился в Японию, Индонезию, посетил Австралию, затем вновь вернулся в Евразию и через Китай и Монголию снова прилетел в Россию. К 23.30 волшебник прилетел в Норильск, откуда отправился в Новосибирск, пролетев в том числе над Кузбассом около 23.38, сообщает VSЁ42.RU.Проект «NORAD следит за Сантой» действует в США с 1955 года, когда один из магазинов по ошибке указал телефон горячей линии континентального командования ПВО. В итоге операторам пришлось сказать детям, что военные помогают Санта-Клаусу не заблудиться в небе. С тех пор путь Санта-Клауса можно отследить на сайте noradsanta.org, говорится в сообщении.