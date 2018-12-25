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25 декабря 2018, 11:12



В составе правления «Норникеля» произошли изменения.

Сергей Барбашев, Александр Грубман и Сергей Дубовицкий вошли в состав правления 24 декабря 2018 года. Все они до этого уже являлись топ-менеджерами «Норникеля». Изменения направлены на повышение эффективности работы компании и более плодотворное использование потенциала управленческой команды «Норникеля». Сергей Барбашев занимает должность первого вице-президента — руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» с 5 июня 2018 года. Он курирует подразделения, в чьей зоне ответственности находятся вопросы корпоративной защиты и взаимодействия с органами власти и управления. Александр Грубман, старший вице-президент «Норникеля» по стратегии и развитию бизнеса, работает в компании с 5 февраля 2018 года. Он занимается разработкой и сопровождением стратегии развития компании, управлением стратегическими инвестиционными проектами, а также формированием инвестиционной политики. Сергей Дубовицкий с мая 2016 года является вице-президентом «Норникеля» по стратегическому планированию. Он отвечает за стратегическое планирование, регулярную актуализацию стратегии, а также изучение и развитие перспективных направлений бизнеса компании.

Просмотров:199 Совет директоров «Норникеля» принял решение о расширении правления компании. Членами правления стали Сергей Барбашев, Александр Грубман и Сергей Дубовицкий, сообщает пресс-служба компании.Сергей Барбашев, Александр Грубман и Сергей Дубовицкий вошли в состав правления 24 декабря 2018 года. Все они до этого уже являлись топ-менеджерами «Норникеля». Изменения направлены на повышение эффективности работы компании и более плодотворное использование потенциала управленческой команды «Норникеля».Сергей Барбашев занимает должность первого вице-президента — руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» с 5 июня 2018 года. Он курирует подразделения, в чьей зоне ответственности находятся вопросы корпоративной защиты и взаимодействия с органами власти и управления.Александр Грубман, старший вице-президент «Норникеля» по стратегии и развитию бизнеса, работает в компании с 5 февраля 2018 года. Он занимается разработкой и сопровождением стратегии развития компании, управлением стратегическими инвестиционными проектами, а также формированием инвестиционной политики.Сергей Дубовицкий с мая 2016 года является вице-президентом «Норникеля» по стратегическому планированию. Он отвечает за стратегическое планирование, регулярную актуализацию стратегии, а также изучение и развитие перспективных направлений бизнеса компании.