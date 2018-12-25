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25 декабря 2018, 11:21



«Норникель» будет поддерживать коренные малочисленные народы. Соответствующее соглашение компания подписала с ФАДН.

«Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - одно из приоритетных направлений работы ФАДН России. Участие социально ответственного бизнеса в мероприятиях, направленных на поддержку устойчивого развития КМНС, - важная составляющая проводимой работы. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество с «Норникелем» в целях поддержки традиционного образа жизни, культуры, экономического и социального развития КМНС», - отметил в ходе церемонии подписания соглашения руководитель ФАДН России Игорь Баринов. «Учитывая важность совместной работы с Федеральным агентством по делам национальностей, мы заключили это соглашение. Этим компания подтверждает, что придерживается курса государственно-частного партнерства в такой чувствительной сфере, как устойчивое развитие КМНС и территорий их проживания, - отметил статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти Владислав Гасумянов. - Уверен, что общими усилиями мы сможем выработать новые системные меры поддержки коренных малочисленных народов Севера». Сотрудничество «Норникеля» и ФАДН России рассчитано на повышение уровня жизни коренных народов в регионах, где расположены производственные активы компании. Стороны готовы вместе решать проблемы местных сообществ, в том числе вопросы, связанные с образованием. Взаимодействие «Норникеля» с КМНС базируется на принципах конвенции Международной организации труда. Основные обязательства «Норникеля» перед КМНС закреплены в политике компании в отношении прав коренных народов. Этот корпоративный документ оговаривает соблюдение прав коренного населения, сохранение их традиционного образа жизни, исконной среды обитания, культуры и исторического наследия. «Норникель» на протяжении длительного периода времени активно реализует проекты поддержки коренных народов Севера. За последние восемь лет компания направила на эти цели более 500 млн руб. По соглашению с администрацией Таймырского района «Норникель» участвует в строительстве 2500 кв. м нового жилья в поселке Тухард, жилой комплекс которого находится в аварийном состоянии. Компания является основным участником северного завоза на Таймыре: флот компании ежегодно доставляет в отдаленные поселки уголь, дизельное топливо, стройматериалы. Коренному населению оказывается помощь в части авиационных перевозок и обеспечения продовольствием. Заполярный филиал «Норникеля» также приобретает оборудование для школ и больниц. В целях сохранения национальных традиций и культуры коренных народов компания ежегодно проводит традиционные праздники жителей тундры — День оленевода и День рыбака.

Просмотров:169 Соглашение «Норникеля» с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России) предусматривает взаимодействие и сотрудничество в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые проживают на территориях производственной деятельности «Норникеля».Сотрудничество «Норникеля» и ФАДН России рассчитано на повышение уровня жизни коренных народов в регионах, где расположены производственные активы компании. Стороны готовы вместе решать проблемы местных сообществ, в том числе вопросы, связанные с образованием.Взаимодействие «Норникеля» с КМНС базируется на принципах конвенции Международной организации труда. Основные обязательства «Норникеля» перед КМНС закреплены в политике компании в отношении прав коренных народов. Этот корпоративный документ оговаривает соблюдение прав коренного населения, сохранение их традиционного образа жизни, исконной среды обитания, культуры и исторического наследия.«Норникель» на протяжении длительного периода времени активно реализует проекты поддержки коренных народов Севера. За последние восемь лет компания направила на эти цели более 500 млн руб.По соглашению с администрацией Таймырского района «Норникель» участвует в строительстве 2500 кв. м нового жилья в поселке Тухард, жилой комплекс которого находится в аварийном состоянии.Компания является основным участником северного завоза на Таймыре: флот компании ежегодно доставляет в отдаленные поселки уголь, дизельное топливо, стройматериалы. Коренному населению оказывается помощь в части авиационных перевозок и обеспечения продовольствием.Заполярный филиал «Норникеля» также приобретает оборудование для школ и больниц. В целях сохранения национальных традиций и культуры коренных народов компания ежегодно проводит традиционные праздники жителей тундры — День оленевода и День рыбака.