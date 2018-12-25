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25 декабря 2018, 11:52



Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Универсиады-2019.

Теперь должность главы организационного комитета зимней Универсиады-2019 заняла Ольга Голодец, которая также является заместителем председателя правительства РФ, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. За последнее время Виталий Мутко покинул уже вторую должность. Неделей ранее стало известно о том, что 60-летний функционер ушел с поста президента РФС. В данный момент Виталий Мутко занимает пост заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, говорится в сообщении. Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске в период с 2 по 12 марта.

Просмотров:192 Теперь должность главы организационного комитета зимней Универсиады-2019 заняла Ольга Голодец, которая также является заместителем председателя правительства РФ, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.За последнее время Виталий Мутко покинул уже вторую должность. Неделей ранее стало известно о том, что 60-летний функционер ушел с поста президента РФС. В данный момент Виталий Мутко занимает пост заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, говорится в сообщении.Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске в период с 2 по 12 марта.