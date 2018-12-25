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25 декабря 2018, 14:12



Подытожили 2018 год. Сегодня в Красноярске состоялось итоговое в этом году заседание краевого Правительства.

Объем инвестиций в экономику региона по итогам года составит около 430 млрд рублей. Основная их часть приходится на нефтегазовый сектор, металлургию, лесной комплекс и транспорт. В 2018 году были введены Норильский перинатальный центр, новый корпус БСМП, целый ряд объектов Универсиады, в районах края строили и ремонтировали школы, больницы, спортивные сооружения, детские сады, дороги, открыты новые ФАПы. Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы в Норильске, открылся новый пассажирский терминал в аэропорту «Черемшанка». Для Красноярска год стал знаковым благодаря беспрецедентному вложению сил и средств в благоустройство города. По мнению Юрия Лапшина, в уходящем году заложена существенная база для дальнейшего развития: на основе майского указа Президента составлена новая система национальных проектов, в которых край будет принимать активное участие, а также заявлен Губернатором и поддержан на федеральном уровне комплексный проект «Енисейская Сибирь», инвестиционный потенциал которого достиг уже почти двух триллионов рублей, говорится в сообщении. Обновился в 2018 году состав Правительства Красноярского края. «Если на период уточнения полномочий отдельных министерств, перегруппировки действующих министров и вхождения в курс дела новых членов Правительства давалось какое-то время, то отныне мы работаем в штатном режиме. Задачи определены, приоритеты расставлены. Спрос со всех теперь равный и полноценный. Прошу именно так планировать свою работу в наступающем году – со всей ответственностью перед Губернатором и жителями края», - подчеркнул Юрий Лапшин.

Просмотров:131 Открывая его, председатель Правительства Юрий Лапшин обозначил основные достижения в социально-экономическом развитии региона в 2018 году. Объем промышленного производства в крае ожидается на уровне 105% (в России – 103%). Основной рост обеспечили базовые отрасли – нефтедобыча (106%) и металлургия (105%). Все остальные отрасли края также сохранили либо улучшили показатели прошлого года, сообщается на официальном портале Красноярского края.Объем инвестиций в экономику региона по итогам года составит около 430 млрд рублей. Основная их часть приходится на нефтегазовый сектор, металлургию, лесной комплекс и транспорт.В 2018 году были введены Норильский перинатальный центр, новый корпус БСМП, целый ряд объектов Универсиады, в районах края строили и ремонтировали школы, больницы, спортивные сооружения, детские сады, дороги, открыты новые ФАПы. Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы в Норильске, открылся новый пассажирский терминал в аэропорту «Черемшанка». Для Красноярска год стал знаковым благодаря беспрецедентному вложению сил и средств в благоустройство города.По мнению Юрия Лапшина, в уходящем году заложена существенная база для дальнейшего развития: на основе майского указа Президента составлена новая система национальных проектов, в которых край будет принимать активное участие, а также заявлен Губернатором и поддержан на федеральном уровне комплексный проект «Енисейская Сибирь», инвестиционный потенциал которого достиг уже почти двух триллионов рублей, говорится в сообщении.