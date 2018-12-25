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25 декабря 2018, 14:18



Благотворительный утренник для детей-инвалидов прошел сегодня в Норильске в «Трех вершинах».

Родители детей-инвалидов благодарны «Трем вершинам» не только за елку, но и за то, что уже три года у их детей есть возможность пользоваться услугами центра бесплатно.

Просмотров:130 Идею руководства семейного спортивно-развлекательного комплекса «Три вершины» поздравить ребятишек с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом поддержали актеры Заполярного театра драмы Галина Савина и Денис Чайников. Именно они безвозмездно взялись за организацию веселого и доброго новогоднего представления. Подарками же детей, их в этом году на утренник придет 16, одаривает спорткомплекс.Родители детей-инвалидов благодарны «Трем вершинам» не только за елку, но и за то, что уже три года у их детей есть возможность пользоваться услугами центра бесплатно.