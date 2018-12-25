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25 декабря 2018, 14:36



Норильчанин стал жертвой мошенников при покупке телевизора.

Полицейские выяснили, что покупку потерпевший совершил на сайте-двойнике, название которого очень похоже на известный интернет-ресурс по продаже бытовой техники. В настоящее время полицейские устанавливают данные владельца банковской карты, куда были перечислены деньги, и другие обстоятельства мошенничества.

Просмотров:147 В дежурную часть отдела полиции № 2 отдела МВД России по Норильску обратился 35-летний местный житель, который стал жертвой мошенников. Он хотел купить телевизор в одном из популярных интернет-магазинов бытовой техники. Выбрал подходящий, оформил заказ и оплатил 64 тысячи рублей. По условиям сделки товар должны были доставить в течение пяти дней, однако этого не произошло. Попытавшись зайти на сайт, мужчина обнаружил, что он заблокирован.Полицейские выяснили, что покупку потерпевший совершил на сайте-двойнике, название которого очень похоже на известный интернет-ресурс по продаже бытовой техники.В настоящее время полицейские устанавливают данные владельца банковской карты, куда были перечислены деньги, и другие обстоятельства мошенничества.